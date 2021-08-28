　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交往一周提分手　男友拿她給的「禮物」逼視訊自慰

▲桃園市吳姓男子去年8月間從交友軟體認識未成年少女，竟引誘其自拍胸部裸照，被家人發現後提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲薛姓男子不滿前女友和他提分手，竟拿著前女友的裸照，強逼前女友視訊自慰以供其觀賞。（圖／示意圖／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名薛姓男子透過交友軟體認識女友小芳（化名），2人自去年6月30日交往後，小芳曾傳自己的裸照給薛男觀看，沒想到才交往一個星期，小芳就對薛男提分手，讓薛男相當不滿，威脅小芳要將裸照散布到各大平台，以此強逼小芳視訊自慰，讓忍無可忍的小芳怒報警處理。花蓮地院審理後，依強制猥褻判薛男有期徒刑8月，緩刑3年，並須賠償小芳5萬元。

薛姓男子去年6月30日，透過交友軟體認識女友小芳，2人很快就跌進愛河，決定攜手終身，沒想到2人在一起不到一個星期，小芳就對薛男提分手，讓薛男相當不滿。氣憤難平的薛男想起，先前小芳曾傳裸照給他看，便傳訊息對小芳恫稱「照片影片都還有」、「不怕照片外傳」，威脅小芳要將裸照PO上各大社群軟體，更將意圖散布小芳裸照的社群軟體貼文的草稿，截圖後傳給小芳，以此逼迫小芳視訊自慰給他看，擔心裸照被散布的小芳，無奈之下只好照做。但事後，小芳怒報警處理。

庭審時，薛男坦承一切犯行。花蓮地院指出，薛男僅因不滿小花和其分手，竟威脅小芳以散布裸照的方式，要脅小芳自慰以供其觀賞得逞，行為惡劣，雖然其事後坦承犯行，並與小芳和解，衡量薛男智識與經濟程度後，依強制猥褻罪，判其有期徒刑8月，緩刑3年，於緩刑期間實施保護管束，同時並須賠償小芳5萬元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

快訊／雪隧轎車自撞！翻兩圈橫立外車道　北上車流回堵4公里

打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！電擊後送醫救不回

全台5倍券加碼振興一覽　3縣市發現金！台中拚豪宅新竹台南抽汽車

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
一週16境外全Delta！　醫嘆：爆料犧牲後「制度就改了」
2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多是它
趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！　官媒還點名2人：到了終點線
快訊／外物入侵！台鐵南下、北上列車延誤　4車站受阻
BNT今下午2點開搶　注意「1件事」絕對要避免
跟風驗DNA臉綠慘！　養兒11年才知是別人的種
「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中護理之家火警！21住民緊急撤離　3人送醫

害154喵星人慘死！「3隻裝一籠」林老闆收押　養殖場犬隻來源曝

非洲豬瘟全民公敵　3波徹查9776處　76詭異肉品送驗

3男到滷味攤喝酒打牌　一句「不會喝就不要喝」全曝光

白天勘查地形「被識破」...晚上又來　里長用「張君雅這招」破局

疫情期太吵遭檢舉　生存遊戲玩家「這招掏槍耍帥」被抄家

他PO「陳時中買中國疫苗」嗆網友：多看新聞！法官認證造謠開罰了

交往一周提分手　男友拿她給的「禮物」逼視訊自慰

接到檢警電話！他嚇到戶頭「300萬退休金」全交出　真相曝光崩潰

女業務勾纏人夫…「大支好硬挺」激喊：想愛愛！正宮聽嬌喘聲崩潰

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

留學陸生疑接受「採訪」因言獲罪 公安找家人問話！遭威脅刪片回國

快訊／台中護理之家火警！21住民緊急撤離　3人送醫

害154喵星人慘死！「3隻裝一籠」林老闆收押　養殖場犬隻來源曝

非洲豬瘟全民公敵　3波徹查9776處　76詭異肉品送驗

3男到滷味攤喝酒打牌　一句「不會喝就不要喝」全曝光

白天勘查地形「被識破」...晚上又來　里長用「張君雅這招」破局

疫情期太吵遭檢舉　生存遊戲玩家「這招掏槍耍帥」被抄家

他PO「陳時中買中國疫苗」嗆網友：多看新聞！法官認證造謠開罰了

交往一周提分手　男友拿她給的「禮物」逼視訊自慰

接到檢警電話！他嚇到戶頭「300萬退休金」全交出　真相曝光崩潰

女業務勾纏人夫…「大支好硬挺」激喊：想愛愛！正宮聽嬌喘聲崩潰

陽岱鋼本季首升一軍展笑顏　巨人盼成打線「起爆劑」

被容嬤嬤扎過都出事！《還珠格格》5主演4個形象全毀…他還雇凶綁人

歐尼爾:布萊恩是最接近喬丹的人　但現役沒人可比布萊恩

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

老公身邊多出小三！貼緊手臂還摸胸　她拍下超閃一面：我是多餘的

艾德里奇退休想重返已多支NBA球隊測試　可能重回籃網

共同防堵非洲豬瘟　台南市環保局端完整配套籲業者全力配合

恐攻細節曝！IS炸彈客走向美軍自爆　現場屍塊像被龍捲風吹上天

LIFE・經典／檳城打造超科技島嶼　一窺未來生活樣貌

德國32萬元電動車「主打」電池走到哪換到哪　全球瘋搶20.8萬輛

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

社會熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

台女下藥外籍男「吃了會開心」　他醒來噴20萬傻眼

幼園女師車禍失2子　9歲兒右手碎「剩皮黏著 」截肢

台中勤美綠園道「阿伯拿單眼」加賴　一查竟是性侵犯

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

信義區正妹租屋「房東兒躲廁所」　理由超瞎法官打臉

女直播主遭性侵　隔天要求道歉又被硬上

即／9歲兒確定要截肢！幼兒園師載3子遇劫

領終身俸富二代　陽明山百坪別墅種大麻

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

富商變毒犯！　月入百萬「5年敗光」

即／四海幫趙霸子告別式　上千海字幫眾送行

更多熱門

相關新聞

廁所一雙眼狂盯毛炸！她嚇壞：男友很奇怪

廁所一雙眼狂盯毛炸！她嚇壞：男友很奇怪

「我整個被嚇傻了，不知道該怎麼辦……」一位女網友在《Dcard》發文「我男友最近變得很奇怪」，文中提到最近男友很嚇人，像是總躲在某處直直盯著她，看到她被嚇到後又恢復正常。但不管原PO怎麼問，男友都不記得這些事，讓她擔心又害怕。貼文一出，敏感的時機讓網友直呼超毛，「X……是不是中邪啊？」

想挽回？3招讓12星座男離不開你

想挽回？3招讓12星座男離不開你

打高端後被狠甩！她爆淚哭訴「八年感情抵不過疫苗」

打高端後被狠甩！她爆淚哭訴「八年感情抵不過疫苗」

喜歡低調去愛　再甜蜜也不曬恩愛星座

喜歡低調去愛　再甜蜜也不曬恩愛星座

她愛上畢旅領隊10連結　14歲「出人命夾娃娃」

她愛上畢旅領隊10連結　14歲「出人命夾娃娃」

關鍵字：

交往情侶分手裸照強制猥褻

讀者迴響

熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

即／大樂透5.1億一注獨得　億萬富翁誕生台中

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

35年漲2千萬！爸媽「月領7萬退休金」：賣房嗎

屏東阿嬤養「超大烏龜」！1原因讓她超擔心

連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠「這招」月領防揮霍

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面