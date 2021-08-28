交往一周提分手　男友拿她給的「禮物」逼視訊自慰

▲薛姓男子不滿前女友和他提分手，竟拿著前女友的裸照，強逼前女友視訊自慰以供其觀賞。（圖／示意圖／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名薛姓男子透過交友軟體認識女友小芳（化名），2人自去年6月30日交往後，小芳曾傳自己的裸照給薛男觀看，沒想到才交往一個星期，小芳就對薛男提分手，讓薛男相當不滿，威脅小芳要將裸照散布到各大平台，以此強逼小芳視訊自慰，讓忍無可忍的小芳怒報警處理。花蓮地院審理後，依強制猥褻判薛男有期徒刑8月，緩刑3年，並須賠償小芳5萬元。

薛姓男子去年6月30日，透過交友軟體認識女友小芳，2人很快就跌進愛河，決定攜手終身，沒想到2人在一起不到一個星期，小芳就對薛男提分手，讓薛男相當不滿。氣憤難平的薛男想起，先前小芳曾傳裸照給他看，便傳訊息對小芳恫稱「照片影片都還有」、「不怕照片外傳」，威脅小芳要將裸照PO上各大社群軟體，更將意圖散布小芳裸照的社群軟體貼文的草稿，截圖後傳給小芳，以此逼迫小芳視訊自慰給他看，擔心裸照被散布的小芳，無奈之下只好照做。但事後，小芳怒報警處理。

庭審時，薛男坦承一切犯行。花蓮地院指出，薛男僅因不滿小花和其分手，竟威脅小芳以散布裸照的方式，要脅小芳自慰以供其觀賞得逞，行為惡劣，雖然其事後坦承犯行，並與小芳和解，衡量薛男智識與經濟程度後，依強制猥褻罪，判其有期徒刑8月，緩刑3年，於緩刑期間實施保護管束，同時並須賠償小芳5萬元。

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