夫幽會人妻喊心愛的！買對戒「我心只有你」　正宮氣炸出招

▲陳姓男子2018年外遇已婚王姓女子，兩人還談論一起購買情侶對戒，卻堅稱僅是朋友間的'玩笑話。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台北報導

陳姓男子和蔡姓女子2人於1991年結婚，育有2女，沒想到陳男卻在2018年沉迷網路交友，因而認識已婚的王姓女子，2人互動密切，更常以「愛人」、「心愛的」、「老來伴」等親密用語相稱，更被妻子蔡女抓到，2人常趁王女丈夫外出之際，在王女住處幽會。蔡女怒對兩人連帶求償60萬元。一審，法官判2人需賠蔡女35萬元；2人不服再提上訴，高等法院駁回其上訴，維持原判決，全案定讞。

蔡姓女子和陳姓男子於1991年結婚，婚後育有2女，並共同從事室內裝修工作，沒想到陳男自2018年起開始沉迷於網路交友，認識一名已婚的王姓女子，明明都是互有家室的人，卻被妻子蔡女發現2人以通訊軟體互稱「心愛的、愛人、老來伴」等，陳男還會利用王女丈夫外出之際，和王女約會，更多次被蔡女發現2人有親吻、擁抱等親密舉動。

蔡女指控，王女多次和陳男誣陷她在外面有男友，遲早會將陳男趕出門，更要求陳男和蔡女分房睡，不要將錢交給蔡女，破壞2人夫妻關係，王女還長期向陳男索取金錢，要求陳男養她，認為兩人已嚴重侵害其配偶權，怒對2人提告，求償60萬元。

庭審時，王女和陳男堅稱沒有損害蔡女的配偶權。王女強調，多年前因陳男修繕其住屋而結識後，陳男會和她抱怨蔡女，而她謹守一般男女交往分際，僅禮貌安慰陳男，並未逾矩，而稱呼陳男為心愛的則為玩笑話等語。

一審，法官審理後發現2人不只一次互稱「心愛的」，更曾表示「你昨晚沒睡好，差一個人陪你睡，我去好了」、「我們兩個好像心連心，分不開了」、「你的影子，常在我心裡，永不忘懷的」、「我現在心裡只有你」等，更持有情侶對戒，「我們買個對戒，金飾或鑽戒，你一個，我一個」，認為兩人已超越一般男女交往分際，侵害蔡女配偶權屬實，判2人應連帶賠償蔡女35萬元。王女和陳男不服，再提上訴。

二審，陳男和王女始終堅稱上述對話僅為朋友之間之玩笑話，但法官不採信其證詞，認為兩人證據確鑿，駁回其上訴，維持原判決，全案定讞。

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