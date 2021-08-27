巴拿馬籍貨輪停靠台中港一日夜　「船長發燒不治」驚爆染疫

▲台中港傳出停靠貨輪船長染疫身亡，碼頭緊急大消毒。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

巴拿馬籍貨輪「KAMO」26日晚間開往日本途中，62歲菲律賓籍船長發燒從台北港接駁送醫不治，27日傳出船長新冠肺炎陽性。由於該船25日在台中港卸貨，26日離港，引發疑慮。台中港務分公司對此表示，該船船員沒下岸也無跟岸上人員接觸，已派員到碼頭緊急消毒。

據了解，中美洲巴拿馬籍貨輪「KAMO」25日下午抵達台中港，裝卸機件後，26日下午離港北上，準備前往日本裝載貨物。晚間行至台北港外海時，菲律賓籍船長卻因為身體不適，請求救援。相關單位前往救援，發現船長有發燒狀況，立刻將他送醫，仍不幸死亡，經檢測，發現船長呈現陽性染疫。消息傳到台中港，引發議論與一陣騷動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中港務分公司指出，巴拿馬「KAMO」貨輪由泰國出發，停靠台中港卸貨後，往北開往日本裝載貨物後，再前往孟加拉。 該船停靠台中港後，在船上進行機件裝卸作業，船上人員並沒有下岸。裝卸過程中也無船上與岸上人員交叉接觸，共停留一日一夜，已派員到碼頭清潔消毒。

台中市衛生局也說，此案船員都未下船，未有台中足跡，相關疫情依規定由指揮中心公布。

甜美香氣一聞愛上

【更多新聞】

►台中補習班5學生食物中毒 蛋包飯含沙門氏桿菌業者判刑



►獨／黑衣男高鐵月台脫口罩抽電子煙！ 目擊者直呼太誇張

►獨／廢豪宅直播驚見衣架狂晃 直播主急退頻喊：一定是地震