沙鹿檢舉達人家失火　網諷「第一次看到火燒厝按讚笑臉這麼多」

▲沙鹿發生住宅火警，網友認出是檢舉達人的家。（圖／翻攝沙鹿之美社團）

記者李忠憲／台中報導

沙鹿區27日深夜發生住宅火警，雖然無人傷亡，卻引發網友熱烈討論。原來這一戶人家是當地鼎鼎有名的「檢舉達人」住家，網友紛紛留言，竟有超過300人按笑臉，「第一次看到人家火燒厝按讚這麼踴躍」，還有人猜測「是監視器太多電線走火」起火原因有待消防局鑑定釐清。

台中市消防局昨天晚間11點時獲報，沙鹿區中山路有一棟3樓透天厝頂樓起火，立刻出動人車前往。消防隊到場後，立刻拉起水線灌救，火勢很快就撲滅，無人受傷。

據了解，現場燃燒雜物，燃燒面積約10平方公尺，屋頂臨時搭建遮陽板也燒毀，可能是頂樓電風扇老舊，引發電線走火。但消防局表示，起火原因有待鑑定釐清。

▲PO文引發熱議，光按笑臉就超過300人。（圖／翻攝沙鹿之美社團）

當地網友第一時間也將火災現場畫面PO上臉書社團「沙鹿之美」，文中寫道「號外號外檢舉達人家怎麼燒起來了」，立刻引發網友熱議，2000多人按讚中，竟有300多人按笑臉。原來，該名檢舉達人在住家周邊設置許多監視器，只要有人違停就檢舉，附近居民認為太過頭，更曾發生糾紛。

有網友列出4點說，「1.監視器裝太多 電線走火 2.民怨沸騰 累積太多無情火 3.惹到不該惹的人 被放火 4.七月到了得罪好朋友 火該」、「第一次看到人家火燒厝按讚這麼踴躍 很多還是笑臉」、「第一次社團按讚 獻給他」。也有人說，「狂賀的人們應該都是違規達人」、「呵呵，釣出好多違規慣犯」、「小心去打火還被他檢舉違規停車」。

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