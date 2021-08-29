曾到深法、外縣市旅遊！美返台年輕確診者「陰轉陽」　北市證實足跡多

▲北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」2度傳出有確診者造訪過，店家29日凌晨2時許進行清消。（圖／記者游宗樺攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」28日於臉書指出，接獲健康服務中心通知，8月22日曾有一名確診者到店內消費。對此，台北市政府發言人陳智菡證實，該確診者為台北市個案，是一名美國返台的年輕人，8月初解隔前採檢陰性，近日應要再度出國，自費採檢後28日確診，不過Ct值大於30，目前已收治在聯醫和平醫院。

深法於28日晚間於臉書表示，晚上7時15分接獲中山區健康服務中心來電，得知8月22日下午4時43分有一名新冠肺炎確診者到店消費，停留約3分鐘後離開，但因為距離貼文日期已超過6天，在28日打烊後便開始全面消毒。29日凌晨2時許，穿著全套隔離衣的消毒人員在店門口就位，持消毒器具入內清消，這種運氣「怎麼就沒有中威力彩呢？」

針對台北市疑似又有確診者，台北市政府發言人陳智菡29日上午證實，個案屬台北市個案，Ct值大於30，詳細資料尚待指揮中心公布案號後才能說明。

陳智菡指出，該個案為美國返台的年輕人，返台居家檢疫後，於8月初解隔前採檢陰性，只是近日因為要再次出國，所以到台北市醫院自費採檢，並驗出確診，目前已收治在聯合醫院和平院區負壓隔離病房。

針對該個案的足跡，陳智菡回應，個案14天活動史曾到外縣市旅遊，發病日前4天足跡較多，包括多家商店、餐飲店家，目前匡列近30人；由於此案於28日下午才接獲通報，相關疫調、通知、噴消工作仍持續當中，有待29日下午由衛生局進一步說明。