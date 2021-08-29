　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情以來生意最好的一晚！墾丁大街人龍再現　遊客口罩戴好戴滿

▲墾丁大街28日晚出現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲墾丁大街28日晚出現許外未見的人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全台確診「+0」，民眾把握暑假最後一個周末，全家出遊，致墾丁地區多數飯店出現難得3天連客滿現象，由於大批遊客湧入墾丁，墾丁大街也出現難得的「人龍」，讓商家、攤販興奮；警方及大街志工也在街上提醒遊客全力防疫，但發現遊客已養成口罩戴好戴滿習慣，展現台灣人的自律。

▲墾丁大街28日晚出現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲墾丁大街28日晚出現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

估計至少有5萬名遊客湧入墾丁，墾丁大街28日晚也出現久未見的「人龍」，讓攤商忙碌不已，露出許多不見的笑容；有攤商表示，微解封後，上週就有遊客到墾丁玩，比先前增加約3成，生意有回溫現象，昨晚的遊客更大幅增加，整條大街都人潮，是疫情以來生意最好的一晚，生意增加約1倍。

▲墾丁大街28日晚出現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲墾丁大街28日晚出現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

墾丁大街管委會主委曾春惠表示，由於遊客湧入墾丁，落實防疫，避免出現缺口，管委會派員工作人員在人群中進行勸導，但發現這一波出遊客的遊客，已養成戴口罩習慣，少數遊客邊走邊吃或口罩滑落避免怕了眼光，也都馬上調整理，相當自律，「很珍惜」恢復「自由」感覺。

來自台中的蔡姓遊客表示，天氣熱爆了，夏天就是喜歡到墾丁來玩水，這次全家出遊，雖然人多，但大家都遵守防疫規定，感覺很棒，還會再來。

新上任的屏東縣警察局長劉印宮率同恆春警分局長陳至瑋也到墾丁大街視察，提醒遊客防疫規定及交通狀況；預計今(29)日中午過後，會丁一波墾丁及台東北遊車潮出現現，警方已規劃了勤務疏導措施 ，籲請用路人配合，確保交通平安及順暢。

►Her今天推出「西班牙women’secret香水」40ml，任選兩瓶原價1450元，特價799元

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
雞肉乾也有非洲豬瘟！高雄移工宿舍60包肉品驗出陽性
《刻在》爆抄襲這首鋼琴曲　原作者回應了
WHO配送1億劑中國疫苗　南非「嚇爆拒絕」曝原因
18歲校花女兒留學　余皓然「驚見2食物」：讓妳離開是對的
《刻在》爆抄襲！他挖「鐵證對比」怒：一模一樣
200萬高薪男偷吃姊姊閨密！　怪老婆「性冷感」下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏日焚化廠外垃圾車天天等10小時　司機崩潰「只能尿在寶特瓶」

五倍券郵局換　員工嘆「惡夢重演、被刻意藐視」心寒原因曝

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！網挖出「鐵證對比」　作者高EQ回應了

疫情以來生意最好的一晚！墾丁大街人龍再現　遊客口罩戴好戴滿

快訊／第七輪AZ疫苗開始預約「以第一劑為主」　指揮中心下午說明

點開「確認包裹地址」簡訊　iPhone妹帳密遭盜用

世衛疫苗會議「高端」數據解密　 2劑抗體持續穩定、3劑衝新高

台疫苗種類最多　他嘆：身在福中不知福！其他國家連選擇權利都沒

五倍券可望提前「開放預約」！　時間曝光

第七輪AZ疫苗今10：00開放預約　接種對象、三大QA一次看

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

孫德榮打莫德納疫苗遇「不合理排隊」　控：工作人員亂來！...等到「差點拉在褲子上」

烏日焚化廠外垃圾車天天等10小時　司機崩潰「只能尿在寶特瓶」

五倍券郵局換　員工嘆「惡夢重演、被刻意藐視」心寒原因曝

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！網挖出「鐵證對比」　作者高EQ回應了

疫情以來生意最好的一晚！墾丁大街人龍再現　遊客口罩戴好戴滿

快訊／第七輪AZ疫苗開始預約「以第一劑為主」　指揮中心下午說明

點開「確認包裹地址」簡訊　iPhone妹帳密遭盜用

世衛疫苗會議「高端」數據解密　 2劑抗體持續穩定、3劑衝新高

台疫苗種類最多　他嘆：身在福中不知福！其他國家連選擇權利都沒

五倍券可望提前「開放預約」！　時間曝光

第七輪AZ疫苗今10：00開放預約　接種對象、三大QA一次看

漁港親見路人「倒排泄物」　連靜雯下秒拍跳海戲：快點收工！

琳妲圈內男友傳訊曖昧巫苡萱！　她崩潰被劈腿：可看對話嗎

許藍方FB「6月星賞」收益金額曝光…她全捐了！　亮出捐款證據

「老公寓避買2樓？」網狂點頭！他反笑勸別煩惱　1句話爆共鳴

美軍23歲女中士恐攻身亡！　安撫「阿富汗嬰兒」暖照卻成最後身影

1年前《刻在》就被抓抄襲！　陸鋼琴曲作者親上火線回應：確實挺像

快訊／IZ*ONE張員瑛確診！同公司安兪真也檢驗結果出爐

外酥內軟嫩！彰化超罪惡「扣肉炸饅頭」　爽脆酸菜大把塞入超澎湃

鄭宗哲致勝安　徐基麟傷後歸隊好投

搭撤離班機逃往英國！阿富汗26歲孕媽突陣痛　1萬公尺高空產女嬰

路透記者遭塔利班「殘忍分屍」 最後採訪曝光...用命換的照片！

生活熱門新聞

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

「BNT被神化」　他曝日本接種後死亡率

全台大學準備開學　各校措施一次看

五倍券可望提前「開放預約」　時間曝光

熱褲妹等紅燈「做健康操」伸展！網看身材全歪樓

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

「深夜裡的法國手工甜點」大消毒　二度有確診足跡

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

台疫種類最多　他喊：身在福中不知福

大學生成疫苗孤兒　陳時中回應

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

更多熱門

相關新聞

她穿「公主裝」接客　嫖客一句話露餡

她穿「公主裝」接客　嫖客一句話露餡

暑假前的最後一個週末，出遊的人潮增多了，內埔鄉河南巷的一間主題工作室，號稱淑女裝扮，常有年輕客上門尋芳問柳，內埔警方會同縣府城人員查緝，穿著公主洋裝女還和警方捉迷藏，躲在廁所表示來這裡睡覺而已，但嫖客承認以1000元正在「連結」時，員警就來了。由於嫖客都招了，公主女也只能認栽。

世衛疫苗會議「高端」數據解密

世衛疫苗會議「高端」數據解密

菲律賓單日近2萬例創新高！　首都圈防疫措施延長

菲律賓單日近2萬例創新高！　首都圈防疫措施延長

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

墾丁遊客爆滿　小琉球遊客2成

墾丁遊客爆滿　小琉球遊客2成

關鍵字：

疫情確診墾丁屏東人龍攤商遊客

讀者迴響

熱門新聞

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

正妹手機遺驚見「流浪漢自拍」結局超暖

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面