疫情以來生意最好的一晚！墾丁大街人龍再現　遊客口罩戴好戴滿

▲墾丁大街28日晚出現許外未見的人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

全台確診「+0」，民眾把握暑假最後一個周末，全家出遊，致墾丁地區多數飯店出現難得3天連客滿現象，由於大批遊客湧入墾丁，墾丁大街也出現難得的「人龍」，讓商家、攤販興奮；警方及大街志工也在街上提醒遊客全力防疫，但發現遊客已養成口罩戴好戴滿習慣，展現台灣人的自律。

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估計至少有5萬名遊客湧入墾丁，墾丁大街28日晚也出現久未見的「人龍」，讓攤商忙碌不已，露出許多不見的笑容；有攤商表示，微解封後，上週就有遊客到墾丁玩，比先前增加約3成，生意有回溫現象，昨晚的遊客更大幅增加，整條大街都人潮，是疫情以來生意最好的一晚，生意增加約1倍。

墾丁大街管委會主委曾春惠表示，由於遊客湧入墾丁，落實防疫，避免出現缺口，管委會派員工作人員在人群中進行勸導，但發現這一波出遊客的遊客，已養成戴口罩習慣，少數遊客邊走邊吃或口罩滑落避免怕了眼光，也都馬上調整理，相當自律，「很珍惜」恢復「自由」感覺。

來自台中的蔡姓遊客表示，天氣熱爆了，夏天就是喜歡到墾丁來玩水，這次全家出遊，雖然人多，但大家都遵守防疫規定，感覺很棒，還會再來。

新上任的屏東縣警察局長劉印宮率同恆春警分局長陳至瑋也到墾丁大街視察，提醒遊客防疫規定及交通狀況；預計今(29)日中午過後，會丁一波墾丁及台東北遊車潮出現現，警方已規劃了勤務疏導措施 ，籲請用路人配合，確保交通平安及順暢。

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