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世衛疫苗會議「高端」數據解密　 2劑抗體持續穩定、3劑衝新高

世衛疫苗會議「高端」數據解密　 2劑抗體持續穩定、3劑衝新高（圖／高端疫苗提供）

▲高端疫苗總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

台灣自8月23日起開始接種國產高端疫苗，在這之前WHO專家在討論加強劑量「第3劑加強疫苗」事宜時，高端(Medigen)也在疫苗開發商名單中，且高端所提供的數據，第三針抗體數據不只穩定，甚至衝高超過之前第二針疫苗的頂點，有助於增加保護力。

WHO是在8月13日於官網公布一則新聞稿，關於專家在討論新冠肺炎疫苗對於新變種病毒的保護力、保護期限、安全性等等，其中很大一部分是在探討預防新冠肺炎是否需要「加強劑」，也就是以色列、美國打算實行的第三劑。

世界衛生組織在新聞稿表示，與會人士包括全球專家、疫苗研究人員、臨床試驗研究方法學者、疫苗開發商；專家們在會議中根據現有的科學依據展開討論，初步評估疫苗對不同變種病毒株的效力、混打風險，疫苗開發商也更新各自目前的進展，並討論2劑疫苗以外「第3劑疫苗」的必要性。

全世界許多疫苗廠商都有提供接種後保護力變化的數據，其中台灣國產疫苗「高端Medigen」也名列其中，其他還有輝瑞BNT、莫德納、Novavax、美國嬌生、科興等。

世衛疫苗會議「高端」數據解密　 2劑抗體持續穩定、3劑衝新高（圖／高端疫苗提供）

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▲世界衛生組織召開疫苗會議，討論「第3劑加強疫苗」事宜，疫苗開發商名單出現「Medigen（高端）」與詳細疫苗數據。(圖／翻攝自WHO）

高端提供的數據顯示，若是接種中劑量的中和抗體效價來看，如果在第29天接種第二劑，體內抗體會在第43天、也就是14天後衝上高點來到494.85（IU/mL），隨後慢慢下降，直到第119天、第二劑打完的43天會到達低點76.59（IU/mL），僅剩下原本的15%。不過，如果接著在第209天接種第三劑加強劑疫苗的話，則可以在約1個月後也就是第237天，抗體數據可以拉高到818.31（IU/mL），成為新高點。

世衛疫苗會議「高端」數據解密　 2劑抗體持續穩定、3劑衝新高（圖／高端疫苗提供）

▲高端提供的數據可見，如果在第209天接種第三劑加強劑疫苗的話，約1個月後抗體數字拉將到818.31（IU_mL）（圖／翻攝自WHO）

高端國際暨公共事務處長連加恩對此表示，高端的數據具有幾個指標意義，第一是接種疫苗後，即使隨著時間抗體會有所下降，但是仍可以穩定保持在75 IU/mL這個水平很久；第二、基本上抗體約45IU/mL即可避免重症、住院、死亡達到80%以上，因此對重症的長期保護是可合理預期的；第三、第三針的數據衝高超過之前的頂點甚多，證實它是boostable(可追加性)，並且以我們初步的安全性數字看來，第三針也是安全的。

為防堵Delta病毒，許多國家計畫打第三劑疫苗，以色列8月22日曾發布第三劑疫苗的效果，發現防感染保護力增為4倍，防重症與住院保護力是5至6倍。

當全世界疫苗供貨嚴重不足，僅有部分先進國家有計畫的施打第三劑疫苗。在台灣國內，身為國產疫苗並能穩定供應貨源的高端，施打第三劑的保護力可達新高的數據，對未來國內防疫無益是打了一劑強心針。

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