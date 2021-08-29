汐止大亂鬥！情侶分手「討回寵物貓」　前男友撂人砍傷4人

記者張君豪／新北報導

29日凌晨3時許、汐止區汐萬路3段88號拱北殿停車場發生一起興少年械鬥傷人事件，起因在於其中梁姓女子與趙姓男子分手後，想討回曾一起飼養的貓咪，兩邊友人相約在29日凌晨2點在新北市汐止汐萬路山區拱北殿停車場，梁女拜託其閨密男友李先生幫忙取回，結果李邀集7名男子到場，梁女前男友趙男誤認7人到場是要圍毆他，便拿出預藏的刀械反擊，造成其中4名男子刀傷送醫。

▲汐止區汐萬路拱北殿山區29日凌晨發生兩幫人持刀械槍枝械鬥案，4人送醫急救中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區汐萬路拱北殿山區29日凌晨發生兩幫人持刀械槍枝械鬥案、4人送醫急救中。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方調查，趙男對這段感情及女方索討寵物貓心有未甘，糾集眾人持刀械及改造槍枝上山，加上梁女跟前男友索討貓隻時，李男曾搶過電話嗆聲「不然看你想怎樣、我們都奉陪！」並曾以髒話辱罵對方，才會因發這場械鬥衝突。

▲汐止區汐萬路拱北殿山區29日凌晨發生兩幫人持刀械槍枝械鬥案、4人送醫急救中。（圖／記者張君豪翻攝）

代表梁女的李男陣營約有7人上山，趙男這邊同樣帶了7人赴約，雙方一言不合大打出手。李男這邊團夥都只有攜帶球棒等武器，但趙男這邊攜帶改造槍枝、開山刀及鐵棍，兩邊火力懸殊，李男等4人被砍的遍體麟傷，其中李男腰部被刺中兩刀，其他包含另名李姓少年、周男（21歲）戴姓男子（27歲）全身多處刀傷送醫，所幸4人除李男仍在醫院搶救外，其他3人並無生命危險。

轄區汐止烘內所、偵查隊及線上警力出動10多人到場維安，並在現場查扣部分兩支球棒、鐵棍、及一把開山刀的刀套、以及數枚改擊發疑似造槍枝彈殼等證物，警方目前鎖定趙男及其團夥7人，根據車號展開追查，有信心在短時間內破案。

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