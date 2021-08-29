「麟洋配」回金門！車隊遊街沿途放炮　學生舉牌高喊：金牌我愛你

▲李洋、王齊麟到金門，受鄉親熱烈歡迎。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

東京奧運金牌得主王齊麟、李洋在東奧摘金為國爭光後，2人29日上午搭機回金門，準備和金門縣長楊鎮浯，一起出席金門酒廠記者會，一回金門，2人受到熱情迎接，更由重機開道遊街，一路放鞭炮歡迎兩人，還有學生高舉加油板，大喊「李洋齊麟響噹噹，金牌金牌我愛你」。

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▲2人車隊繞行還沿途放鞭炮。（圖／記者林名揚翻攝）

東奧金牌選手李洋、王齊麟於29日上午搭乘華信航空，9時30分抵達金門機場，一下飛機就由縣府官員和李氏宗親代表等人接機，一從機場出來，更是有大批支持民眾和媒體，場面更是盛大，現場用鼓聲和掌聲迎接2位金牌選手，還戴上花圈及花束，大家全搶著合影。

▲不少學生舉加油版迎接。（圖／記者林名揚翻攝）

接著由金門縣府及李氏宗親會還特別安排車隊繞行，路線包含金城及金寧市區後至李氏宗祠祭祖，前方由大批重機開道，遊街沿街放炮，還有整排學生在路旁歡迎，高舉加油板，大喊「李洋齊麟響噹噹，金牌金牌我愛你」，下午再參加「齊心協力、洋名國際」記者會，隔日再出席麟洋紀念酒抽籤記者會。

▲李洋、王齊麟到金門，受鄉親熱烈歡迎。（圖／記者林名揚翻攝）