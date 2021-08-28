BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內將取得BNT疫苗，而且優先給國高中生打，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，青少年接種mRNA疫苗比較容易出現頭暈、噁心、頭痛、發燒等症狀；另可能罕見有心肌炎、心包膜炎，如果接種後出現胸痛、呼吸困難等症狀要提高警覺。

我方將取得首批BNT疫苗傳出有近200萬劑，會優先提供給學生族群，其餘則會上疫苗平台分配。指揮中心今(28)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記；至於12歲至17歲(含)對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。

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至於青少年接種BNT要注意哪些狀況？羅一鈞表示，青少年施打BNT或者莫德納等疫苗，比較容易出現頭暈、噁心、頭痛、發燒，年輕的族群發燒比例約1-2成左右，接種前請家長詳閱接種意願書。

羅一鈞也提到，國外有報告指出，接踵mRNA疫苗可能有罕見的心肌炎或心包膜炎，如果出現胸痛、呼吸困難要注意，而年輕男性發生機會又比女性高。

羅一鈞指出，目前BNT等mRNA疫苗尚無特別建議哪些疾病無法接種，應避免者還是對疫苗成分有嚴重過敏，至於有一些慢性疾病還沒有妥善控制，先和主治醫師討論再評估是否接種。