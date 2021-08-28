▲各界賢達用行動力挺！海巡之友總會金馬澎分會揭牌成立。（圖／海巡金馬澎分署，下同）

記者郭世賢／新北報導

中華民國海巡之友總會金馬澎分會於26日上午在金馬澎分署辦理成立大會暨揭牌典禮，在海巡之友總會陳進財總會長、榮譽最高顧問莊慶達顧問、金馬澎分會陳阿賓分會長及金馬澎分署長廖德成等人見證下，正式揭牌成立。金馬澎分會邀請企業家陳阿賓擔任分會長，由海巡署前署長莊慶達擔任榮譽最高顧問，期能藉由民間各界賢達擔任分會顧問，作為金馬澎分署最強的後盾。

金馬澎分署自2018年成立迄今已3年，執行海洋資源維護、查緝走私、偷渡及救生救難等任務均有亮眼成效，尤其是面對「非洲豬瘟」及「COVID-19」等疫情，持續秉持「超前部署」、「大敵當前」應處立場，以最嚴謹態度及最高標準防堵守護邊境。

▲海巡之友總會金馬澎分會揭牌成立。

在此期間，為鼓勵海巡同仁士氣，海巡之友總會慰問離島海巡同仁之急難救助、生活品質、執勤環境上，總是不遺餘力，考量金馬澎分署同仁分處在各離島地區，為能更加就近關懷認識離島地區各海巡單位，以深入瞭解海洋政策與發展，特別成立「海巡之友總會金馬澎分會」，與海巡同仁站在一起守護海洋。

金馬澎分署長廖德成表示，海巡之友總會自成立以來，致力推動海巡同仁照顧政策，替同仁創造更完善的工作保障，希望借助分會成員的智慧與經驗，讓金馬澎分署的同仁增廣見聞，拓展學習領域。未來希望海巡同仁與分會緊密結合，讓國人重視海洋議題，強化海巡能量，作為鞏固國家安全的基石，展現政府機關與民間能量互信互助之精神。

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