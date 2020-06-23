▲ 端節前夕溫馨探訪贈粽子，海巡金馬澎分署暖人心照顧助弱勢。（圖／海巡金馬澎分署提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為關懷獨居長者，端節前夕23日由海巡署金馬澎分署副分署長宋子陽率領警衛第二中隊及同仁探訪獨居長者並致贈應景粽子及精美特餐，希望在佳節期間讓獨居長者感受到關懷與溫暖，並藉此達到拋磚引玉效果，呼籲社會各界共同關懷。

▲ 海巡署金馬澎分署副分署長宋子陽率領警衛第二中隊及同仁探訪獨居長者並致贈應景粽子及精美特餐。

金馬澎分署指出，金馬澎分署駐地位於中和區秀峰里內，對附近獨居或孤困的長者關懷不遺餘力，並協請警衛隊第二中隊官兵，每日配合華山基金會中和站志工人員，前往附近里鄰長者家中實施送餐服務，關懷孤困不遺餘力；23日適逢端節前夕，同仁特別準備應景的知名肉粽，親至獨居老人家中表達關心之情，伴其聊天閒話家常，讓獨居長輩感受濃厚年節氣氛。

金馬澎分署副分署長宋子陽表示，每逢端節家家戶戶傳出粽香，與此同時社會上也有許多需要被關懷及幫助的弱勢族群，期盼這些弱勢族群能感受到海巡弟兄最真誠的關懷及幫助，為社區增加一份溫情；目前本分署於中和駐地附近持續性關懷的長者有4名，將來亦會配合相關團體對社會盡一份心力，讓我們海巡「聞聲救苦」精神持續發光發熱。

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