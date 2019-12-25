進口高梁酒重量詭異！未檢疫香菇偽裝闖關　金門查走私陸菇逾7公噸

記者張君豪／金門報導

再過一個月就是農曆新年、市場對南北乾貨需求量大增！海巡署金馬澎分署第九岸巡隊料羅商港安檢人員24日上午10時許，發現有業者申報進口高粱酒箱重量顯有異狀，起獲10大箱未經檢疫的大陸香菇以及未課稅白牌香菸56條，海巡人員查扣後將涉案業者依違反小三通相關條例、海關緝私條例函送裁處。

▲海巡署金門岸巡隊人員24日查獲大批走私大陸香菇、未稅私菸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署金門岸巡隊人員24日查獲大批走私大陸香菇、未稅私菸。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署第九岸巡隊表示，金門地區從今年起屢屢查獲多起陸菇走私案，不肖業者屢屢利用各式手法企圖蒙騙執法人員走私闖關，這批被查獲的大陸走私香菇，又以金門地區特有的家戶配酒紙箱夾藏香菇企圖輸入台灣。

根據海巡署統計數據，第九岸巡隊今年已共查獲40案、總重達7076公斤，市價逾新台幣1,410萬的走私大陸香菇，倘若這些未經檢驗之走私食材流入台灣，將嚴重破壞市場經濟，也有食用風險，未來海巡署會持續極強化離島各港口查緝工作。

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