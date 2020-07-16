▲ 加強取締越界船舶，海巡金馬澎分署副分署長親赴坐鎮。（圖／海巡署金馬澎分署提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕，針對近期大陸抽砂船橫行馬祖周邊海域，嚴重破壞生態、干擾民眾生活作息與邊境防疫各項工作等，特別親赴馬祖研討各項勤務派遣提升越界大陸抽砂船之查緝，及防範非洲豬瘟防疫、牛結節疹等工作成效。

新冠肺炎疫情趨緩，中國越界抽砂船又重新聚集在馬祖地區海域違法抽砂，除馬祖海巡隊加強越界抽砂船驅離作為外，海巡署馬祖巡防區指揮部年度申請特勤隊人員及大型艦支援，結合駐地能量辦理9次擴大威力掃蕩專案勤務，執行取締違規船舶，年度迄今已廣播驅離越界貨輪、抽砂船、運砂船、漁船及快艇等計588艘，執行越界大陸船舶行政扣留計4艘。

▲ 展現海巡捍衛國土的決心，海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕親自坐鎮指揮。

此外，為展現海巡捍衛國土的決心，海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕親自坐鎮指揮，研商因應策略，嚴正執法、強力取締，遏止陸籍船舶越界情勢，以還我馬祖地區美麗的海岸。

蔡茂埕表示，我國雖然已擺脫22年口蹄疫國家的陰霾，豬肉外銷重返國際市場，然而即將解封的邊境管制，對於非洲豬瘟及近期金門地區牛結節疹牲畜疫病的防範，更不可有須臾片刻的鬆懈，否則對我國邊境金馬澎地區民眾生活及經濟將產生嚴重衝擊。

另面對中國大陸嚴峻新冠肺炎疫情及日新月異走私犯罪行為模式，海巡署身為我國執法及防疫的最前線，必須以強力執法的鐵腕，阻絕境外不法情事，打擊犯罪，維護國人生命財產安全，確保國土疆域完整。

海巡署特別呼籲，海巡署除執行查緝走私、非法入出國，若民眾有發現類案情形可直接撥打海巡署118免費服務專線。

「美麗最大的祕密」

二手票券豐富你的生活