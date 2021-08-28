白衣妹子「路邊起跑」撞車畫面曝　網熱議假車禍？警方說話了

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

雲林1名駕駛開車行經雲林縣虎尾鎮立德路時，突然從路旁跑出一名吳姓女子，撞向自小客倒地受傷，這段監視器影片今天在網路發酵，警方指出，「不是假車禍啦」，經了解是女子剛從駕訓班下課，她的阿伯去接她時，過馬路時發生事故。

▲虎尾立德路發生人撞車意外。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

▲女子衝過大馬路。

這起車禍事故發生在24日下午16時20分，一輛自小客車行經立德路時，馬路右側站著一名戴眼鏡身穿白色上衣的吳女，突然衝到馬路撞到車子，駕駛來不及閃避急踩煞車，但女子倒地右手挫傷，此時從左方有1名男子急忙下車，跑到姪女身旁將她扶起，事後吳女的家人與車主達成和解，也賠了修車費。

這段監視器影片流出在網路被瘋狂轉傳，有網友直指「假車禍」、也有網友跳出來說「還是要等警方釐清」，兩派說法引發爭議。

虎尾警局交通組長黃春榮對此表示，是吳女阿伯在馬路旁等姪女(吳女)下課，吳女要過馬路確撞到自小客，「這不是假車禍」，同時也呼籲民眾，看到影片要正視正面訊息，千萬不要以訛傳訛，以免造成雙方的困擾及誤解，另外呼籲用路人行經路口要有防禦駕駛的觀念，務必「慢看停」，避免有車輛或人竄出發生危險，以維護交通安全。

▲女子阿伯看到姪女倒地連忙將她扶起。

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