　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

就是等不到疫苗！最慘歲數曝　網嘆：沒聽過這年紀會整年衰？

記者邱晟軒／綜合報導

針對鴻海永齡、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨，衛服部長陳時中昨（26日）除了表態會優先開放12-18歲學生接種，也表示未來會讓民眾進行意願登記。不過，有網友就感嘆看著12-18歲打BNT、20-35歲打高端，直呼「把19歲的朋友放在哪裡？」

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟一共購買1500萬劑BNT疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘甚至親赴歐洲催貨，接著便傳出有大約195萬劑BNT會在8月底、9月初運抵。關於BNT是否真的要來了，指揮官陳時中26日在疫情記者會上證實，事實與報導內容相去不遠，未來首批BNT到貨後，會優先開放給學生接種。

對此，就有網友在網路論壇上發文感嘆，眼看政府開放12-18歲優先施打BNT疫苗，以及日前國產高端疫苗開放20-35歲民眾預約施打，遲遲等不到疫苗的他無奈直呼，「把19歲的朋友放在哪裡？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗日前向下開放20-35歲年輕人施打 。（示意圖非當事人／記者李毓康攝）

貼文曝光後，立刻引起許多年輕網友紛紛回應，「19歲集合！」、「沒聽過19歲整年會衰」、「內心年齡19歲算嗎？」、「說好的長幼有序，結果12~17歲又比我們早打，是在哈囉」、「19歲被消失」、「19歲真的慘！搶不到AZ莫德納，高端又不能打，BNT又給12-18，19歲真的疫苗孤兒」、「明天19歲生日路過，這種生日禮物真是謝囉」、「還有整整一年才20的人默默流淚」。

更有不少大學生認為，「認真覺得要優先開發給大學生打耶，這樣我們不就要最後才打到？」、「大學生全台跑透透，各地學生集合在一個班，到時候恐怕又是一波疫情！」

▲▼19歲年輕人打不到疫苗！網哀怨：被排擠。（圖／翻攝DCARD）

▲▼19歲年輕人打不到疫苗！網哀怨：被排擠。（圖／翻攝DCARD）

▲19歲年輕人打不到疫苗！網哀怨：被排擠。（圖／翻攝DCARD）

針對BNT疫苗優先開放給學生施打，首批到貨的BNT大約195萬劑，扣除12至18歲的學生族群，預估還會剩下80萬劑，而這80萬劑要怎麼分配，指揮中心透露，近期會在「COVID-19公費疫苗預約平台」開放BNT的選項，開放民眾登記接種意願，並依第一至第十類按照年齡層逐步開放。

ET快訊
北市餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手
老公去年過世…她1人養3子遇死劫！2兒喪命、9歲童截肢
一週兩度+0「有望降級」？　陳時中曝還要做到2件事
快訊／新北增4人打疫苗後死亡　三重男接種高端2天猝死
奪命關鍵點曝！母載3子遭休旅車猛撞　後座2兒甩飛慘死
快訊／9歲兒確定要截肢！幼兒園師載3子遇劫　13、14歲兒慘
第7輪AZ施打原則曝！　陳時中回應藏玄機
0確診再現　超商限時「咖啡買1送1」
快訊／打高端第5死！　新北40幾歲男接種2天亡
船長入港就醫死後確診！多位船員發燒　疫調曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

巨人少棒世界冠軍50周年活動　崑山科大原民風「戰舞」28日登場

主動脈剝離非罕見疾病　專家認為與疫苗接種不良反應無相關

BNT疫苗明起開放登記！陳時中曝「80萬劑」留給10類人打

一週兩度+0降級有譜？　陳時中曝要做到「2件事」才有可能

相隔一天才又「嘉玲」！ 前台大醫曝1現象已「連三天了」

巴拿馬籍貨輪停靠台中港一日夜　「船長發燒不治」驚爆染疫

迪士尼關台別哭！網早有預感「串流11月上線」：有線TV根本沒賺頭

全台嚴防非洲豬瘟！高雄養豬場竟「非法餵廚餘」　豬隻現況曝

BNT意願登記明開放！他見「施打順序」悲觀了：乖乖等高端吧

信用卡帳單「外送開銷噴2萬」嚇尿！　網超有感：WFH花更多

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

短褲女沒看來車快跑衝刺過馬路　騎士群鬼步神閃：當妳光速俠？

「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行畫面曝！重機解體噴滿地

巨人少棒世界冠軍50周年活動　崑山科大原民風「戰舞」28日登場

主動脈剝離非罕見疾病　專家認為與疫苗接種不良反應無相關

BNT疫苗明起開放登記！陳時中曝「80萬劑」留給10類人打

一週兩度+0降級有譜？　陳時中曝要做到「2件事」才有可能

相隔一天才又「嘉玲」！ 前台大醫曝1現象已「連三天了」

巴拿馬籍貨輪停靠台中港一日夜　「船長發燒不治」驚爆染疫

迪士尼關台別哭！網早有預感「串流11月上線」：有線TV根本沒賺頭

全台嚴防非洲豬瘟！高雄養豬場竟「非法餵廚餘」　豬隻現況曝

BNT意願登記明開放！他見「施打順序」悲觀了：乖乖等高端吧

信用卡帳單「外送開銷噴2萬」嚇尿！　網超有感：WFH花更多

讓上學安心　宜縣116所學校全面校園環境防疫消毒

又是親友「卡到案」！儉樸婦重情重義　奔農會霸氣領45萬險被詐

牛仔褲廠如興併購玖地　騙金管會准增資害虧3.7億！董座起訴了

獨立製錶大師獨一無二懷錶首曝光　大小自鳴功能千萬起標

LIVE／台電跳機限電調查出爐！經濟部長王美花召開記者會直播

半年累計1.5萬熱搜次數　全台網友最關注社區出爐

抓到上班不認真！喵星人會議中「饋頭偷睡覺」　媽傻：成何體統

查普曼關門OK！生涯300次救援入袋　洋基睽違60年狂掃12連勝

趙薇千萬股權被凍結　曾被市場禁入5年...8間關聯企業續存

快訊／柯文哲公布餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

生活熱門新聞

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

周末迎來天赦日！專家教2招消災解厄

好市多「骨灰罈紅茶」　接體員一開超崩潰

最美人妻「出浴照」曝光！浴巾微微滑落了

爆4死「高端現停打聲浪」　專家怒：最愛的BNT若死亡是否也下架

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

Uber Eats系統當機！外送員跑2單爽賺5千獎金　

穿短褲出門！被社區阿姨嗆「有夠放蕩的」

打高端後猝死「2人主動脈剝離」！醫師分析

醫稱「用電腦斷層看疫苗死因」　高大成打臉

美髮師「丁字褲剪髮」　網友都暴動！

更多熱門

相關新聞

近30萬劑疫苗今明抵台　陳時中說明

近30萬劑疫苗今明抵台　陳時中說明

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。我國自購的26.5萬劑AZ疫苗稍早已抵台，而明日還有捷克捐贈3萬劑莫德納來台，至於攔截到的BNT疫苗則傳出最快月底到貨，詳情預期於記者會中說明。

高端開打、AZ到貨　蔡英文：放下政治成見、有疫苗就去打

高端開打、AZ到貨　蔡英文：放下政治成見、有疫苗就去打

解剖真能判定死亡與疫苗因果？

解剖真能判定死亡與疫苗因果？

陳時中：高端10月可望月產百萬劑

陳時中：高端10月可望月產百萬劑

打高端後4猝死　彰化「爽約劑」估1成開放預約

打高端後4猝死　彰化「爽約劑」估1成開放預約

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫苗本土防疫莫德納陳時中BNT高端19歲

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

喀布爾機場被炸成「煉獄」　滿地屍體畫面曝

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

他用3萬元當700家公司股東　紀念品領不完且7年翻賺6倍

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面