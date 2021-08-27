就是等不到疫苗！最慘歲數曝　網嘆：沒聽過這年紀會整年衰？

記者邱晟軒／綜合報導

針對鴻海永齡、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨，衛服部長陳時中昨（26日）除了表態會優先開放12-18歲學生接種，也表示未來會讓民眾進行意願登記。不過，有網友就感嘆看著12-18歲打BNT、20-35歲打高端，直呼「把19歲的朋友放在哪裡？」

台積電、鴻海永齡基金會及慈濟一共購買1500萬劑BNT疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘甚至親赴歐洲催貨，接著便傳出有大約195萬劑BNT會在8月底、9月初運抵。關於BNT是否真的要來了，指揮官陳時中26日在疫情記者會上證實，事實與報導內容相去不遠，未來首批BNT到貨後，會優先開放給學生接種。

對此，就有網友在網路論壇上發文感嘆，眼看政府開放12-18歲優先施打BNT疫苗，以及日前國產高端疫苗開放20-35歲民眾預約施打，遲遲等不到疫苗的他無奈直呼，「把19歲的朋友放在哪裡？」

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▲高端疫苗日前向下開放20-35歲年輕人施打 。（示意圖非當事人／記者李毓康攝）

貼文曝光後，立刻引起許多年輕網友紛紛回應，「19歲集合！」、「沒聽過19歲整年會衰」、「內心年齡19歲算嗎？」、「說好的長幼有序，結果12~17歲又比我們早打，是在哈囉」、「19歲被消失」、「19歲真的慘！搶不到AZ莫德納，高端又不能打，BNT又給12-18，19歲真的疫苗孤兒」、「明天19歲生日路過，這種生日禮物真是謝囉」、「還有整整一年才20的人默默流淚」。

更有不少大學生認為，「認真覺得要優先開發給大學生打耶，這樣我們不就要最後才打到？」、「大學生全台跑透透，各地學生集合在一個班，到時候恐怕又是一波疫情！」

▲19歲年輕人打不到疫苗！網哀怨：被排擠。（圖／翻攝DCARD）

針對BNT疫苗優先開放給學生施打，首批到貨的BNT大約195萬劑，扣除12至18歲的學生族群，預估還會剩下80萬劑，而這80萬劑要怎麼分配，指揮中心透露，近期會在「COVID-19公費疫苗預約平台」開放BNT的選項，開放民眾登記接種意願，並依第一至第十類按照年齡層逐步開放。