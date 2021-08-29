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第七輪AZ疫苗上午10點開放預約！　接種對象、三大QA一次看

▲▼受到多名民眾在施打AZ疫苗後猝死暴斃影響，新北市85歲以上長者接受AZ疫苗施打第四天，有資格接種者紛紛打退堂鼓接種疫願低落。位於新店靜思堂、馬公公園內的接種站門口羅雀場面冷清，形成醫護人員比民眾還要多的場面。（圖／記者湯興漢攝）

▲第七輪AZ輪到29歲以上民眾可預約施打。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

第七輪AZ疫苗將在今（29日）上午10點開放預約，提供於7月19日前已登記AZ疫苗且尚未接種過疫苗的29歲（含）以上對象，收到簡訊後即可進行預約，估計約100萬人，並於9月3日接種。指揮中心指出「第七輪會以第一劑為主，75歲以上施打第一劑已滿10周、需要打第二劑的長者，不會在本輪中，而是另行安排，希望12周起能完成，但不排除再延長間隔。

中央流行疫情指揮中心28日宣布，第七輪預約提供對象可分兩類。

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一、還沒接種過疫苗的29歲（含）以上對象，即1992年12月31日（含）以前出生者，於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗者。

二、滿18歲以上，即2003年9月3日（含）前出生的第九類對象。

預約時間

8月29日上午10點至8月31日中午12點截止。

施打期間

9月3日至9月10日止。視疫苗供應期程調整接種場次，指揮中心呼籲民眾按安排準時前往接種。

關於接種AZ，以下整理三大QA

Q1：AZ副作用有哪些？接種後應該注意什麼？

疾管署說明，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常在幾天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。

可能有發燒反應(≧38℃)，通常約48小時可緩解；其他副作用包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。若接種部位產生膿瘍，或出現持續發燒、嚴重過敏反應（呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹），應盡速就醫

接種疫苗後28天內若出現以下任一症狀，應立即就醫並說明疫苗接種史：

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇
嚴重且持續腹痛超過24小時以上
嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛
皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等

Q2：可以準備什麼來減緩接種後的發燒不適

服用普拿疼能緩解不適，但要注意普拿疼的類型，買「一般錠、加強錠和速效錠」能有效緩繳，「普拿疼伏冒」則不太合適。此外，不用接種後馬上吃，可以等到出現不適再服用。

Q3：收到AZ預約簡訊，但想換輝瑞BNT或其他廠牌

符合第七期AZ疫苗預約資格對象，如果想增選其他廠牌疫苗，必須在8月31日下午4點後，才能開始加選。

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