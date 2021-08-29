台疫苗種類最多　他嘆：身在福中不知福！其他國家連選擇權利都沒

▲莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

目前國內開放民眾施打AZ、莫德納和國產高端疫苗，而首批BNT疫苗也有望最快在月底前到貨。對此，桃園前市議員王浩宇認為，台灣是全世界提供疫苗選擇種類最多的國家了，美國也只不過是三種，真的不要身在福中不知福，「別的國家幾乎都是安排什麼就打什麼，連選擇權利都沒有耶！」

中央流行疫情指揮中心28日下午2時開放疫苗平台，且新增BNT疫苗選項，短短3小時就有超過197萬人選填BNT。200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除保留120萬劑給12-17歲（含）學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼國產高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



▼AZ疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）



至於第七輪公費疫苗提供AZ接種，接種對象為於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲（含）以上（即1992年12月31日（含）以前出生），以及滿18歲以上（即2003年9月3日（含）前出生）第九類對象。

對此，王浩宇28日在臉書說，台灣有AZ、莫德納、高端、BNT疫苗，「他們說政府不給疫苗選擇，事實上我們已經是全世界提供疫苗選擇種類最多的國家了，美國也只不過是三種（多嬌生、少高端、AZ），真的不要身在福中不知福。」

有網友留言，「選擇跟打不打得到是兩回事吧？」王浩宇回，「別的國家幾乎都是安排什麼就打什麼，連選擇權利都沒有耶！」

▼目前台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率達42.22%。（圖／記者李毓康攝）



▼王浩宇發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

