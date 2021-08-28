英系立委聯合聲明遭批「派系治國」　劉和然：國家利益應大於政黨

▲新北市副市長劉和然。（圖／新北市政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨英系立委28日再發聯合聲明，要求BNT疫苗應先給年輕人施打，避免18至20歲年輕人被遺漏，引發媒體質疑恐是「振興五倍券」政策轉彎狀況重演，代表政府只聽派系聲音，是「派系治國」。對此，新北市副市長劉和然表示，不應該只有特定人的建議才被重視，但若不是這樣，就是作法不夠細膩，呼籲「國家利益應該大於政黨利益、派系的利益」，盼指揮中心公平對待每一位國民。

對於英系立委呼籲，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，18、19歲未來可以接種AZ或是莫德納，只是現在年齡層還沒辦法排到，這問題他們也有注意到，也在思考如何平衡。

劉和然今天則說，政黨的核心是服務國家、重視全民的利益，到底有沒有像提問媒體所言，只有特定人的建議才會被重視，如果真的是這樣，那就不應該，如果不是這樣，就是作法上不夠細膩，因此才會引發外界質疑，「這不必要、也不值得」。

劉和然說，中央流行疫情指揮中心是全國最高防疫指揮中心，如果不把公平、公正、無私放在心上，將會影響其公信力，因為全國民眾都在檢視和觀察。

劉和然表示，現在疫苗是重中之重，這幾天疫苗陸陸續續進來，還是拜託指揮中心有節奏、有章法，公平的對待每位國民，盡快達到集體免疫，讓人民生活回到常軌，「國家利益應該大於政黨利益、派系的利益」，只要有人提出對的建議，指揮中心都可以做修正。