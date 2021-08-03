只差中央給疫苗　新北：一周可讓七、八年級生打完

▲新北副市長劉和然（左）、新北市長侯友宜（中）、衛生局長陳潤秋（右）。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心曾於7月15日提到，18歲以上的青年，在3週左右的時間可打施打到疫苗；不過，今（3）日開放第五輪新冠病毒公費疫苗預約，只包含第一至三類和孕婦的第二劑，以及65歲以上族群和55歲以上第九類人員，完全沒有再開放年輕人。對此，新北副市長劉和然不滿表示，要給年輕人一個明確的資訊，不要讓他們一直等。

劉和然2日接受名嘴朱學恒專訪時表示，這次看奧運，不管贏或輸，年輕人展現出來的那個肚量，面對困難的拚勁，四、五年級生真的要提供很好的舞台，給這些七、八年級生，讓年輕人接手，這是一個傳承，這一批年輕人經得起考驗，而且挫折容忍度，「超乎我們想像」。

對於年輕人至今仍無法施打疫苗，劉和然說，年輕人都接受長輩先打，因為長者重症和死亡率偏高；新北市6天可打34.8萬劑，按順序打，一周可以把七、八年級生打完。

劉和然說，為什麼要強調年輕人，因為這些人剛好是工作最基層的那一批工作者，剛成家立業，剛正在拚，所以麻煩中央給一個明確的資訊，不要讓年輕人一直等。

至於目前疫苗預約平台中，單選莫德納共409萬人，劉和然表也向中央喊話，要給出一個期程，不要讓別人一直等，而且還要考慮到打第二劑的規劃。