他手機交友吃嫩芽　交往13歲女一周後「7小時上3次」報應來了

▲桃園市廖姓男子去年8月透過交友軟體認識未滿14歲少女，認識一週後相約在其住處聊天，廖男卻對少女下手，短短7小時連續3次硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子去年8月間透過手機交友軟體認識還未滿14歲少女，2人交往成為男女朋友，相識一週相約在住處聊天，廖男趁機從上午到下午在短短7小時內連續3次硬上得逞，案經桃園地檢署檢察官依妨害性自主提起公訴；桃園地院審理時，廖男坦承犯行，供詞與少女描述情節相符，但少女無意提告，辯護人請求緩刑遭法官以累犯、不符緩刑要件，審結依對於未滿十四歲之女子為性交罪，共3罪，均累犯，各處1年6月有期徒刑，應執行1年10月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，廖姓男子於去年8月23日透過交友軟體認識未滿14歲少女，雙方相談甚歡成為男女朋友，廖男明知少女還未成年且未滿14歲，交往一週後在同月30日上午9時許在桃園市住處房間內聊天，在未違反少女意願下發生第一次性行為，隨後又在下午1時、4時許又連續2次對少女發生性行為，事後均在其體外射精，少女事後被家人察覺報警，警方偵訊後移送桃檢偵辦，廖男在檢方複訊時坦承犯行，檢方偵結依妨害性自主罪嫌將廖提起公訴。

桃園地院法官審理時，廖男坦承犯案不諱，少女亦繪製廖男住家房間平面圖佐證，同時廖男供詞與少女陳述情節相符，事證明確應可採信；法官審酌廖男明知少女未滿14歲，對兩性關係認知尚屬懵懂，對於性行為之智識與決斷能力亦未臻成熟，難與一般成年人等同視之，竟為滿足個人性慾，對少女為性交行為連續3次，雖未違背少女意願，仍對其身心健康與人格發展造成不良影響。

廖男與辯護人請求緩刑宣告，法官衡量廖男之前曾因詐欺罪，5年內曾受有期徒刑之宣告，自不符緩刑要件為由駁回，但審酌其無長期服刑之紀錄，犯後頗具悔意，少女亦陳述無意對廖男提告，經整體評價後審結，依未滿十四歲之女子為性交罪，共3罪，均累犯，各處1年6月有期徒刑，應執行1年10月有期徒刑，本案還可上訴。

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