少女與父親吵架負氣離家關手機　警1句話點醒！2小時找到人

▲枋寮警分局建興派出所警員莊浩生、陳冠翰鍥而不捨協助潘父找到女兒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

未滿14歲的潘姓少女與父親吵架後離家出走，關閉手機等聯絡方式，家人遍尋不著報警，並找上學校導師、教練幫忙未果，警方一句女兒有較密切交往朋友或寫日記習慣嗎？點醒潘父，根據日記上好友資料，找上友人住處，經2小時，最後找到還在村內徘徊的她，家屬對警方的協助，相當感激。

枋寮警分局建興派出所警員莊浩生、陳冠翰日前下午18時受理吳姓婦人報案，指其未滿14歲女兒於早上8時與父親吵架後上午獨自外出後未再返家，且手機、網路均未通，擔心發生意外，請求警方協助。

警方了解狀況，先受理她失蹤人口報案後，巡邏員警協同其父先行聯繫學校班導師及教練，詢問潘女平時交友狀況，並請班導、教練協助確認潘女目前位置，均未獲潘女相關消息。

這時警方請潘父仔細回想其女兒是否有較密切交往的友人，或是寫日記的習慣，他想起女兒房間桌上有本筆記本，發現筆記本內有一名少年與其女關係較為密切，員警查詢到該少年住處後，立即會同家屬前往。

到場後，少年家屬表示不久前才剛將潘女帶返住處，可能潘女未直接返家，持續在村內徘徊，最後在警方及家屬努力不懈下於村內一個巷弄旁尋獲潘女，家屬看到潘女平安無事，終於放下懸在心中的大石不禁喜極而泣，並不斷感謝警方協助。

枋寮分局分局長簡彥匡肯定建興派出所2位同仁秉持著鍥而不捨的查訪及協尋失蹤人口的精神，協助潘女安全返家，熱心為民服務，深獲家屬肯定，足為同仁表率。

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