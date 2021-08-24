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社會 社會焦點 保障人權

14歲蹺家女為救男友反溺死　家屬殯儀館「怒喊支援」猛推23歲男

 

記者陳雕文／新北報導

高雄14歲少女上個月離家出走，跑去新北市與23歲男網友約會，情侶倆到石碇區楓林橋下約會，男友落水，少女伸手成功把男友拉上岸，但她慘遭溪水沖走溺斃，一夜後遺體被發現，家屬傷心北上。法醫於24日下午解剖，家屬看到男網友，情緒激動上前推擠，還電話「叫支援」，恨不得把男網友碎屍萬段。

▲▼新北市石碇楓林橋14歲少女遺體找到了　救起落水男友反遭激流沖走奪命。（圖／記者陳雕文攝）

▲14歲少女遺體經過一夜後被尋獲。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，檢警21日針對遺體進行相驗，安排於24日下午2點，由法醫解剖採檢體，以釐清少女確切死因，而林姓男網友在父親陪同下到板橋殯儀館接受檢察官訊問，少女的家屬也紛紛趕來。

在解剖前，檢察官把當事雙方找來談話，過程中少女家屬疑似不滿林男的說詞，情緒激動怒捶石柱，接著上前猛推林男，一旁的新店警力趕緊介入維持秩序，阻止場面失控。少女家屬不甘心，走去一旁不停打電話「叫支援」，警方不敢大意，維持警戒並持續勸家屬冷靜。

▲▼家屬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲少女的親友火大上前推擠林男，少女的父親含淚拉住，希望大家冷靜。（圖／記者陳雕文翻攝）

直到稍早解剖的初步結果出爐，女方確定是死於溺水，身體無其他明顯外傷，而陰部已採下檢體，將持續釐清少女生前是否有跟林男發生性行為。全案警方目前以略誘罪函送台北地檢署偵辦。

林男20日受訪時表示，與少女有臉書共同好友，後來雙方加為好友後，聊天覺得滿愉快的，雙方進而於7月2日交往，由於女友說長期和父親關係不佳，在家裡待不住，希望能到新北市找林男借宿。他心裡覺得女友可憐，便答應了少女的請求。

▲▼家屬。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲少女的親友打電話「叫支援」。（圖／記者陳雕文翻攝）

林男還說，自己知道法律責任的問題，沒有跟少女發生性行為，還自掏腰包6500元幫少女在中和租屋休息，兩人平時也在那邊約會，晚上9、10點左右他再回員工宿舍睡。

少女父親則表示，女兒先前曾跟17歲少年交往、翹家，此案有透過法院提告，判決下個月就會出爐了。他認為，林男見到女兒離家出走，本應該規勸她回家，而不是讓女兒住在家中，2人還到溪邊遊玩，才導致憾事發生，一定會對林男提告。

▼少女解剖初步結果出爐，死因是溺水，無明顯外傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼家屬。（圖／記者陳雕文翻攝）

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