「出國旅遊打工底薪6萬↑」　8年級人蛇集團詐380本護照

▲移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造台灣護照集團，八年級主嫌李姓男子被移送檢方偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

移民署國境事務大隊近2年來分別接獲來自英國、加拿大與美國移民執法機關情資，在歐亞各國機場查獲多起大陸人士持用變造中華民國護照偷渡案件，國境事務大隊查獲以李姓男子為首的變造護照集團，涉嫌在網路或臉書以「出國旅遊打工、基本底薪6萬元起跳」等好康誘騙不知情人士交出護照，事後才知遭詐騙，移民署與警方查出該集團涉嫌詐騙至少380本護照，主嫌李男已遭新北地檢署檢察官複訊後聲押獲准，目前正向上追查幕後集團人士到案。

▲移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造台灣護照集團，主嫌李姓男子以小廣告在臉書或網路上張貼廣告誘騙缺錢人士上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國際事務大隊指出，還是八年級的主嫌李姓男子，嫌涉自2018年起分別在臉書社群網站小額借款社團內刊登「國外打工2天1夜15萬元」、「出國賣黃金，當天來回，訂好機票並在機場先給2萬元，回來下飛機再給4萬元，能配合再來額滿出團」、「出國旅遊打工、澳洲辦理貸款，基本底薪6萬元起跳工作」等訊息，吸引缺錢國人上當。

利用包括「前往韓國幫人攜帶古董返臺賺傭金」、「幫忙攜帶黃金前往日本賺差價」、「前往澳洲成功辦理貸款可分得新臺幣5萬元至10萬元」等各種名目誘騙不知情人士，再透過中間仲介招募者，以公司代辦出國機票名目，讓夢想發橫財民眾自動交出護照，受害人懷抱發財夢依約在出國當日來到機場等候，空等一場後才大夢初醒，發現是場騙局，但護照也遭詐騙。

▲移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造中華民國護照集團，主嫌李姓男子被移送檢方。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國境事務大隊會同新北市警局刑大循線查獲李姓男子到案，偵訊後已移送新北市地檢署，經檢察官複訊後向新北地院聲押獲准。

國境事務大隊強調，目前給予中華民國護照免簽證待遇已有111個國家，人蛇集團看中中華民國護照之優勢，大量蒐購護照後再加以變造，再拿至海外掩護非法偷渡者。籲請國人切勿因一時貪圖小利鋌而走險誤觸法令，戕害中華民國護照在國際間的公信力。

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