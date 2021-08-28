研究「隔板反增染疫風險」？陳時中：通風、清消才是重要手段

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

國立中山大學氣膠科學研究中心研究指出，新冠病毒的空氣傳播是主要途徑，但目前各國採取的防疫措施，包括使用隔板，皆是針對接觸及飛沫傳播，無法有效遏止空氣傳播，無疑是在防疫上的一大破口，引起國際矚目。指揮中心今（28日）對此回應，此研究沒有直接科學證據，但維持良好通風、落實環境清消，還是控制疫情的重要手段。

該研究指出，比起飛沫，氣膠在空氣中懸浮更久，不僅長達數小時，還能傳播到比1至2公尺社交距離更遠的距離。一旦吸進體內，5微米以下的小顆粒病毒氣膠，可直接越過鼻咽及上呼吸道，到達肺部更深處的細微支氣管、肺泡，且不被現行的鼻咽採樣篩檢偵測到。

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研究認為，過去大眾常有一個迷思，認為氣膠傳播只發生在長程傳輸，卻忽略了氣膠傳播在短距離傳播的威力更大，因為離感染者距離愈近，病毒氣膠的濃度更高，但目前全球各國採取的防疫規範都是根據接觸及飛沫傳播設計，無法有效遏止氣膠傳播。

指揮中心指揮官陳時中指出，關於公共隔板增加感染風險，指揮中心有稍微討論一下，但該研究沒有說「增加隔板會有病毒傳播危險」的直接科學證據，最重要的是，當民眾接觸病毒感染的環境，就會有染疫的風險，因此，維持良好通風、落實環境清消，還是控制疫情的重要手段。

