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萬人開搶BNT！預約平台瞬間癱瘓　1分鐘內上線人數出爐

記者邱晟軒／綜合報導

公費疫苗預約平台今（28日）首度新增「BNT疫苗」選項，18歲以上的民眾皆可上網登記，2點一到，大批民眾都手刀湧入預約系統，瞬間流量爆衝造成網頁立刻當機，畫面不斷地轉圈圈，令許多民眾都無法登入。而根據關貿網路表示，預約平台第1分鐘就湧入37.6萬人，因瞬間流量過大，只能啟動流量管制。

根據《中時電子報》報導指出，關貿網路表示，公費疫苗預約平台在2點登記開放的1分鐘內，就湧入37.6萬人搶預約登記，下午預約平台大當機的原因，正也是因為瞬間流量過高導致，因瞬間流量過大，只能啟動流量管制，使部分民眾暫時無法登入，不過現已逐漸恢復正常。

快訊／2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」　民眾全崩潰

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▲BNT今開放意願登記，預約平台再度被擠爆。（圖／翻攝公費疫苗預約平台）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑優先給12-18歲學生優先施打，其餘的80萬劑會根據進貨量，依照1至10類對象按年齡層往下打。

至於120萬劑BNT，陳時中解釋，將比照流感疫苗，直接到校園進行接種，先前在施打流感疫苗時已有相關經驗，但學生未成年，還需要家長同意書，之後會盡快進行相關作業。今日下午2點已重啟疫苗登記平台，並且加入BNT疫苗選項，請民眾盡速完成意願登記。

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