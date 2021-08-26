新北男坐6樓窗外！　消防員「脫裝摸上樓」救人驚險畫面曝

▲新北男坐在6樓樓梯間窗框上想尋短。（圖／翻攝自臉書「新北發爾麵」粉專）

記者張靖榕／綜合報導

臉書粉專「新北發爾麵」25日分享一則驚險救人影片，展現消防員在面對想要跳樓的對象時，如何表現出冷靜和機警的一面，並成功將人救下。看完影片後網友紛紛留言「辛苦了」、「感謝有你們」！

新北市消防局消防宣傳科25日在粉專發表影片，畫面由消防員第一人稱視角呈現，日前一名男子坐在一棟公寓的6樓樓梯間窗口，身旁僅由窗戶和窗框稍微卡住，人就坐在薄薄的牆上，雙腳懸在半空中。





▲▼消防員悄悄接近尋短男子，成功將人救下。（圖／翻攝自臉書「新北發爾麵」粉專）

消防隊獲報趕到現場後，先避開男子從樓上丟下來的雜物，接著潛行到大樓下方卸下安全吊帶，請其他住戶協助開門後，一路「摸」上樓。消防員為避免摩擦和踩踏聲，前進到3樓時脫下鞋子，接著來到6樓從後方接近男子，最後救援成功。

整段過程僅耗時3分鐘，消防員靠果斷決定與執行力成功達成任務，網友紛紛讚嘆，「快狠準」、「辛苦你們了，啵棒啊」、「真心覺得你們好偉大」、「感謝有你們」、「帥到爆炸！勇氣1000分！」

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