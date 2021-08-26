快訊／桃園新屋工廠全面燃燒！存放大批紙杯　23消防車灌救

▲桃園市新屋區九洲路上1家工廠26日下午3時許竄出大火，消防人員在現場架起水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區九洲路上1家工廠26日下午大火，火勢從鐵皮倉庫竄出，濃濃的黑煙自數公里外都能看見，桃園市消防局派出大批消防車輛與警消前往灌救，廠房堆積有大量紙杯與機台，導致火勢蔓延迅速，幸好現場無人受困，火勢在下午4時30分許被控制，目前進行殘火處理中，起火原因與損失仍在調查中。

▲桃園市新屋區九洲路上1家工廠倉庫26日下午竄出大火，消防人員以水線灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今日下午3時9分接獲報案，位於新屋區九洲路上某家公司倉庫發生大火，倉庫以挑高鐵皮鑄成，內部堆放大批紙杯、機台等，火勢蔓延迅速，整座廠房瞬間陷入火海，消防局第二大隊派出23輛消防車、1輛救護車共計24輛與62名警消前往灌救。

▲桃園市新屋區九洲路上1家工廠倉庫今日下午竄出大火，消防人員從不同角度灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於大火迅速蔓延，消防人員擔心火勢波及鄰近倉庫與廠房，因此設定防火牆全力以水線灌救，火勢終於在下午4時33分被控制，但整座倉庫幾乎全毀，幸好人員及時疏散沒有人受困，消防人員目前正進行殘火處理，至於起火原因與實際損失，正由消防局火調科人員調查。

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