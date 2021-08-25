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下雨天也要小心火警　屋內配線管路進水易造成火災！

▲台南市消防局提醒民眾，建築物疑似因屋內配線管路進水，造成電源線異電極間導通電流引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局提醒民眾，建築物疑似因屋內配線管路進水，造成電源線異電極間導通電流引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市各區8月間持續下著間歇性的豪大雨，並發生數起建築物疑似因屋內配線管路進水，造成電源線異電極間導通電流引起之火災，當附近又堆積著較易燃可燃物時，將引起擴大燃燒釀災，請小心注意。

台南市消防局指出，8月上旬分別於台南市北區及永康區各發生一起豪大雨期間，疑似因屋內配線管路進（滲）水所造成火災事件，而消防局救災救護指揮中心受理報案，立即派遣第1梯次4個分隊前往滅火搶救，並由大隊部前往指揮搶救，到達時發現鐵皮工廠南側、西側及北側均緊鄰其它公司廠房，且起火鐵皮建築物火舌已竄燒出，大隊部指揮官立即申請加派消防人車增援，陸續派遣合計31個分隊，警義消合計約200名前往滅火搶救，並由消防局總指揮督導官前往現場督導火場滅火搶救，火勢燃燒相當猛烈，天際竄出熊熊火舌及大量黑色濃煙，但在有效之消防人車部署及警義消合作下，火勢順利撲滅，鄰近廠房僅外牆部分受燒損外，其內部並無大礙。

▲台南市消防局提醒民眾，建築物疑似因屋內配線管路進水，造成電源線異電極間導通電流引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐵皮建築物、磚造鐵皮屋頂建築物、木造建築物或老舊建築物，因其結構氣密防水性較差，且屋內配線經常會有貫穿牆壁或貫穿屋頂情形，甚至有些屋內配線並未裝設於PVC管內保護，在豪大雨期間雨水就有可能經由貫穿部縫隙或建築物漏水處流入屋內配線，將可能造成電源線異電極間導通電流，因而隨即發生電源線短路情形或經長時間累積濕氣、毛屑及灰塵等造成積污導電情況，其所產生之高溫電氣火花將可能引燃電源線塑膠被覆或引燃電氣產品塑膠配件，再引燃周圍較易燃可燃物，造成擴大燃燒火災。

▲台南市消防局提醒民眾，建築物疑似因屋內配線管路進水，造成電源線異電極間導通電流引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

建議可透過以下措施來防範因豪大雨漏水所造成電氣火災及防止傷亡發生：1、建築物興建及使用管理請遵守建築技術規則，不可興建違章建築或合法建築物未依法令再自行擴大興建，以確保建築物之安全行及氣密性。2、屋內配線請遵守電工法規，委託合格水電師傅施工，電源線確實裝設於PVC管內保護，注意氣密防水性，以避免因滲水造成電源線異極間導通電流。3、住家或廠房內配電箱及內部之斷路器（Circuit Breaker）應定時檢修，避免因長時間累積濕氣或滲（漏）水情況，造成短路致災情況。4、電氣設施設備鄰近周圍，請勿堆積大量易燃可燃物，以防範當電氣設施發生故障時，受其電氣火花所引燃，造成擴大燃燒。

▲台南市消防局提醒民眾，建築物疑似因屋內配線管路進水，造成電源線異電極間導通電流引起火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）
5、遵守：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則。6、住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。


市長黃偉哲呼籲市民朋友，建築物興建及使用管理請遵守建築技術規則，屋內配線請遵守電工法規，以防範電氣設施或電器產品發生火災。消防局長李明峯提醒民眾，為有效防範電氣火災，請定期檢修電氣（器）用品、正確使用電氣（器）用品，並遵守｢5不1沒有，電氣火災遠離我｣原則，以防範電氣火災。

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