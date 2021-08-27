五倍券桃園準備好了！他一張宣傳照狂歪樓　鄭文燦喊：沒修圖啦

▲桃園市長鄭文燦27日主持防疫專案會議時針對五倍券規劃提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日在臉書PO上「五倍券桃園準備好了」，深藍色西裝外套搭配白色T恤，整體感覺清瘦一大圈，也引發網友瘋狂留言質疑修圖修很大！鄭文燦27日受訪時指出「沒修圖、沒造假。」那篇是我們的幕僚人員說市長你瘦下來了沒有拍一組新的照片，所以去拍了一組新的；不過鄭文燦強調，攝影師蠻厲害的，是很有經驗的攝影師。

鄭文燦27日主持防疫專案會議後針對好市券可搭配五倍券規劃，200元換400元指出，配合五倍振興券的發行，我們有兩個搭配計畫，第一個是桃園好市券，好市券會以發行兩百塊的振興券換四百元，每張一百元的桃園好市券，金額放大一倍，面額縮小。這個發行已經試辦2期，所以到振興券發行的時候我們會有第三期，大家應該可以很習慣使用，方便在夜市、市場、很多餐飲、小吃店等可以使用。

鄭文燦還說，第二部分是搭配五倍振興券，會由桃園市民卡搭配抽籤限量發行五千變六千，只要在桃園消費五千元，我們會搭配抽籤限額發行一千元、送一千元，因為我們的市民卡的機制很完備，已經有一百七十萬張，讓桃園鄉親都可以充分使用，只要有桃園市民卡，抽中籤的可以由五千塊變六千塊。

▲桃園市長鄭文燦臉書臉書PO上「五倍券桃園準備好了」，清瘦模樣讓網友瘋狂留言。（圖／翻拍自鄭文燦臉書）

此外，針對市長臉書上PO出宣傳「五倍券桃園準備好了」，網友說變得超瘦，質疑修圖修很大？

鄭文燦強調，「沒有，沒修圖、沒造假。」那篇是我們的幕僚人員說，市長你瘦下來了沒有拍一組新的照片，所以去拍了一組新的。

至於台南市長黃偉哲私訊說「攝影師是誰？拍得這麼好。」鄭文燦笑說，呵呵呵，那個攝影師蠻厲害的，是很有經驗的攝影師，不過我拍得很快啦！我是要配合防疫跟振興券的推出有做了一些，預定要做各種宣傳圖卡用的。

媒體最後追問，有網友把鄭市長比擬是林智堅？鄭文燦一臉嚴肅，智堅年輕多了、帥多了。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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