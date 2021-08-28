台南安南區治水建設有成　黃偉哲：讓「安中河」成歷史名詞

▲台南市長黃偉哲將治水防洪工作列為市政推動的首要工作，在市府團隊與中央的共同努力下治水有成效，像安南區「安中河」的污名將成為歷史名詞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任後，將治水防洪工作列為市政推動的首要工作，在市府團隊與中央的共同努力下，今年此地區相同降雨等級之淹水範圍或淹水深度已大幅下降，退水所需時間也大幅減短，像安南區「安中河」的污名將成為歷史名詞。

台南市安南區安中路及同安路一帶，屬古台江內海積沙而成的平原地形，先天排水坡度不良，又受同安路既有箱涵瓶頸影響，每當颱風暴潮期間，加上瞬間降雨量過大，就容易造成市區內水宣洩不易而有積淹水情況發生，其中尤以安中路同安路口一帶最為嚴重，台南市長黃偉哲上任後，將治水防洪工作列為市政推動的首要工作，在市府團隊與中央的共同努力下，今年相同降雨等級之淹水範圍或淹水深度已大幅下降，退水所需時間也大幅減短。

黃偉哲說，安南區同安路排水箱涵整建工程在今年7月完成，也經過初步的考驗，就是在今年大雨時沒有再現「安中河」。肯定水利局團隊努力認真規劃，同安路箱涵不但保護了同安路，也保護了安中路，希望未來「安中河」成為歷史名詞。

黃偉哲指出，由於安南地區是淹水熱區，既有的措施已達保護標準臨界點，期許水利局在排水設施能超前部署，再多做一些周延性的、擴張性的規劃，提高安南區，尤其在安中路、同安路周邊區域的保護標準，給予市民多一點安心生活的保障。

水利局表示，針對安中路及同安路一帶採用多元治水方式，分為短中長期計畫辦理改善。短期方案以自動舌閥分隔海佃路及同安路箱涵，避免外水倒灌；並於安中路、怡安路交叉路口處，利用既有綠地新建地下抽水井設置抽水量1cms之電動沉水式抽水機。中期方案於海佃路箱涵銜接鹽水溪排水出口處，利用海東橋東側公園用地設置4cms之應急抽水站協助抽排。

長期方案則是辦理「台南市安南區同安路 D 幹線雨水下水道工程」，新建雨水下水道 803 公尺，改善同安路既有箱涵排水瓶頸，工程完工後，在今年西南氣流豪雨期間發揮功效，同安路口未再發生淹水情況。未來水利局將持續進行各項改善工程，提供市民更好居住環境。

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