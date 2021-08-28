LIVE／BNT疫苗2點開放意願登記　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（28日）下午2點召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內確定取得BNT疫苗，首批估計最快8月底抵台，而疫苗平台將於今日下午重啟，並且新加入BNT疫苗作為登記選項，詳情預期記者會中將說明。

國內目前正在進行第六輪高端疫苗接種，根據指揮中心昨日公布的數據，截至26日累積有40萬2990人接種。國內從3/22新冠疫苗開打以來，累積接種達1058萬6,017劑，疫苗接種人口涵蓋率 41.51%，劑次人口比 45.10 (劑/每百人)。

我方最快將於8月底取得首批BNT疫苗，傳出有近200萬劑，扣除優先提供給120萬12歲至18歲學生族群，還有80萬劑可以上疫苗平台分配。指揮中心宣布，今日下午2點再次開放疫苗平台登記，新增BNT疫苗選項，而開放對象會先從1類至10類，後續也依照年齡層分配下去。

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而接下來第七輪準備提供AZ疫苗，以第一劑接種對象為主，也會有部分提供給75歲以上長者來接種第二劑疫苗，相關細節何時公布？指揮官陳時中說，「這兩天會跟大家報告，我們在等什麼？等疫苗有沒有確實到。」透露近期還會有疫苗抵台。

我國自購的26.5萬AZ疫苗昨日上午自韓國空運來台，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。指揮中心表示，這批疫苗的效期至12月7日，最快9月3日封緘檢驗放行。

而捷克贈送的3萬劑莫德納疫苗原先預計由土耳其航空TK6210載運，表定將在今日早上抵達桃園機場，但因出貨航班調整緣故，這批疫苗改由土耳其航空TK24載運，明天下午5:55抵達。