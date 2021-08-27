加拿大代表芮喬丹盼加深文教合作　黃偉哲大表支持

▲加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹及政經暨公共事務處長呂明銳，在立委王定宇的陪同下前往市府，與黃偉哲市長暢談台南與加拿大的教育及文化合作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）及政經暨公共事務處長呂明銳（Martin Laflamme），27日在立委王定宇的陪同下前往市府，與黃偉哲市長暢談台南與加拿大的教育及文化合作。

黃偉哲除了歡迎芮代表蒞訪台南外，也對於其力挺台南及台灣表示深深的謝意，雖然全球經濟因疫情大受衝擊，但是台南與加拿大的農業合作卻未因此停擺，黃偉哲表示台南市會持續努力，讓遠在加拿大的民眾品嘗到台南的優質農特產品。黃偉哲特地致贈訪團台南市正當季的文旦禮盒，以此感謝芮代表與加拿大對台南農特產品外銷的力挺。

芮喬丹代表表示，台灣政府正致力於推動2030雙語國家政策，他期待透過與台灣學校合作「高中雙聯學制」來促成台加之間更深的合作。芮代表補充表示，目前已有台北、桃園等北部縣市27所高中參加，他非常歡迎台南一起加入。另外，芮代表也提議將描述加拿大鮭魚精彩旅程的戶外裝置藝術「恆流之旅」引進台南，讓更多市民體驗加拿大的文化。

黃偉哲市長對於芮代表所提大表贊成，黃偉哲表示，若同樣是英語系國家的加拿大可以加入雙聯學制的合作行列，將可讓台南學生擁有更多的英語學習環境選擇。

黃偉哲也指出，台南擁有豐富的文化歷史底蘊，素有文化首都的美名，台南非常歡迎多元文化藝術的加入與展出，他也相當期待看到雙方文化交集所碰撞出的火花。

王定宇委員表示，他此行專程陪同訪團參訪乃是希望讓台南跟加拿大可以建立更多交流。王定宇說除了學術、文化及產業的交流外，美食也是很好的切入口，他更開玩笑地表示，如果連挑嘴的台南人都說讚的話，那加拿大美食定可推廣到全台灣甚至全世界。

芮喬丹代表於2018年夏天抵任，這已是其第二次派駐台灣。芮代表抵任至今已多次南下台南，除了曾受台南市政府邀請參加國際龍舟錦標賽外，也曾與市府合作，選定台南作為辦事處「加台創新交流年」活動的揭幕城市。訪團除拜會市府外，也前往安平樹屋、安平古堡等台南古蹟景點參訪。

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