捷克贈送3萬劑莫德納　黃偉哲感謝雪中送炭

▲有關開學防疫整備措施，教育局長鄭新輝說明開學後因疫情停課標準，並強調防疫物資都到位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲27日表示，十分感謝捷克贈送台灣3萬劑莫德納疫苗以及該國長久以來對我國幫忙，去年我國贈送捷克口罩，隨後捷克國會議長也來台灣訪問，加深台捷雙方友好關係，如今在我國疫苗短缺的時候，捷克再次贈送3萬劑莫德納疫苗，對於該國雪中送炭的暖心義舉，台南市政府表示肯定也致上最深的謝意。

有關開學防疫整備措施，教育局長鄭新輝說明開學後因疫情停課標準如下：一、班級內有1名教師或學生被衛生單位匡列疑似個案時，該班級停課2日、全校停課1日；二、班級內有1名教師或學生確診時，該班停課14日、全校停課3日；該校2名教師或學生確診時，全校停課14日。停課期間，教師仍然需要實施線上授課，確保學生受教權益無損，同時進行校園全面清消。

物資整備部分，台南市率先全國於8月12日核定南市所屬國中小購置13萬名學生午餐隔板，補助經費總計650萬元，全數將於開學前到位。後續再獲中央補助南市公私立國中小及幼兒園1860萬元的防疫物資經費，搭配各校庫存的防疫物資，漂白水、酒精、口罩等消耗性防疫物資均達1個月以上的使用量。

「花蓮遠雄悅來1泊1食豪華海景雙人平日住宿券」