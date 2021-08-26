周末迎來「天赦日」！轉運就靠這一天　專家教2招消災解厄

▲8月28日天赦日，專家曝轉運妙招。（示意圖／記者張一中攝）

記者閔文昱／綜合報導

國曆8月28日是天赦日，是玉皇大帝開門巡視人間的日子。對此，星座專家艾菲爾老師表示，在這一天行善則有百倍之善，作惡則有百倍之惡，所以天赦日這天，大家一定要多行善積德，「要消災之人，記得可以茹素，或禁食牛肉。」另外，他也揭露轉運秘法，想要改運的人，務必把握這一次機會。

轉運秘法

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天赦日是上天開恩特赦的大好日子，可利用當天前往天公廟懺悔赦罪。若是無法前往廟宇，請在家裡拿張白紙，寫下你想懺悔的事情，然後一心觀想玉皇大帝的聖相，幫自己清淨一切業障。最後將紙撕掉丟到垃圾桶，象徵「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，未來不會再犯同樣過錯。

▲艾菲爾老師指出，當天可到天公廟懺悔赦罪。（示意圖／記者季相儒攝）

天赦日不吃牛肉的典故

說法一：體型大的動物有佛性。牛，是人類有在吃的動物中，體型最大的。動物體型越大，也代表這種動物越接近佛性。

說法二：投胎轉世輪迴。我們常聽到：「今生難以回報，來世做牛做馬。」因此許多人相信牛、馬和狗，都是比較靈性的動物，認為牛、馬和狗是人類為了報恩投胎轉世的。

天赦日的典故

天赦日是玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。有如古代皇帝對罪犯實施特赦，減輕罪犯的罪行，讓犯罪的人有機會重新做人。所以，如果在天赦日這一天，能誠心懺悔過去所造作的種種過錯，併發願，從今以後努力改過行善，以此誠心祈求玉皇大帝開恩赦免。

▲天赦日據傳玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。（示意圖／記者林世文攝）

近期重要民俗吉日預告

民眾如果感覺到自己的運氣大幅滑落、不如從前，請一定要多說好話、做好事、心存善念，如此將能趨吉避凶。也可以利用接下來的吉日，一心觀想神佛菩薩，以除厄降福。

8月28日【天赦日】求平安、化解因果業障、轉運。

9月3日【麒麟日】求子、求孕、改運、祈福。

9月6日【地藏王菩薩佛誕】祈福、轉運、求平安、化解冤親債主。

9月11日【鳳凰日】求子、求孕、求桃花。

9月21日【太陰娘娘聖誕】求桃花丶求姻緣、斬爛桃花。

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※本文由塔羅牌老師艾菲爾授權報導，未經同意禁止轉載。