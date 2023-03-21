今春分「天赦日」！別過度愛愛　6大禁忌曝

▲今天是春分，全球晝夜等長。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（21日）是24節氣的「春分」，也剛好是今年第一個「天赦日」。清水孟國際塔羅小孟老師分享春分6大禁忌，包括別過度行房、別吃大辣與冰淇淋；另外，也可立蛋、曬太陽開運。

小孟老師說，今年春分時間點為3月21日5時24分，在天象上全球晝夜除極點附近以外幾乎等長，也就是說無論身處地球哪裡，太陽的日照時間都剛剛好是12小時。

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小孟老師表示，春分之後，北半球各地開始晝長於夜，南半球各地夜長於晝；在伊朗曆中，春分是新一年的開始；春分過後，通常陽氣就要開始揚升，因此春分養生的關鍵在於「養陽氣」，因此要養肝顧肝，肝顧好陽氣就上升。

小孟老師建議，可以多吃綠色食物與鮮蔬，例如花椰菜、毛豆、高麗菜等，也可以多喝枸杞茶、菊花茶與桂花茶等，都能達到養肝顧身。

▼春分別過度愛愛。（示意圖／記者黃克翔攝）



►6大禁忌：

1、所謂「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」晝夜均等，寒與溫各半的日子，因此不要吃大辣、冰冷飲料、冰淇淋，小心身體不適。

2、因為春分半冷半熱的節氣，因此不可以劇烈運動，當心心血管不適。

3、春分不宜探病，因為國外把春分當成一年的開始，所謂一年之計在於春，因此不宜探病。

4、春分為季節交替的日子，因此不要過度行房與愛愛，容易身體虛弱染上風寒，因為春分溫差大，要隔外當心。

5、春分避免開車較快，因霧氣較重容易發生交通事故。

6、避免清晨上山，因為春分濃霧重，上山霧氣重容易看不見路發生意外，在山上行走也容易濕氣較重導致滑倒。

►開運方式：

1、3月21日5時24分開始春分，建議大家可以立蛋，將蛋豎立起來，能得到一年四季的好運氣。

2、3月21日5時24分打開飲水機或水龍頭的水，可用杯子接水再喝下，也可以洗臉，代表開春大吉。

3、古代帝王有「春分祭日，秋分祭月」，建議可在3月21日5時24分吃太陽餅來迎接春分；或於當天到戶外走走曬太陽，也能吸收到春天太陽光所帶來的好磁場。