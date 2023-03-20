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「春分」來了！罕見逢天赦日　民俗專家：備妥3物幫自己補運旺財

今年的天赦日跟春分，剛好在同一天。（示意圖／Pixabay）

▲今年的天赦日跟春分，剛好在同一天。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

廿四節氣中的「春分」，即將在明天，也就是國曆3月21日到來，同時也十分罕見地剛好是玉皇大帝賜予轉運與除錯的「天赦日」。民俗專家廖大乙提醒民眾，當天拜神時，最好準備「鴨蛋、帶殼桂圓乾、花生」這三項食物，並在祭拜完成食用後，將殼丟進垃圾桶，象徵自己「金蟬脫殼」重生，幫自己在今年招貴人、轉好運。

廖大乙指出，「天赦日」是玉皇大帝為世人特定安排開恩、特赦的日子，今年「天赦日」共有7個，而即將於3月21日到來的「天赦日」，是今年第3個，當天恰巧碰上廿四節氣中的「春分」，這天不但是日照長短、氣候冷熱之分界，也算是人們運勢好壞的一個重要分水嶺。

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廖大乙建議民眾，就算平常沒有到宮廟或教堂祭祀的習慣，還是可利用「天赦日」當天，在住家陽台或門口焚香，先對玉皇大帝自我反省、懺悔，懇求玉帝開恩赦罪後，才能迎接補財庫、迎好運的好機會。

廖大乙提醒民眾，當天可準備鴨蛋、帶殼桂圓乾、花生等3種供品，在民俗中，「鴨蛋」等同零分之意；「桂圓」象徵貴人、「花生」則有好運發生的寓意，民眾可在完成祭祀後，將上述3物的殼剝下，丟進垃圾桶，象徵自己破殼重生，招來貴人「好事來、歹事去」，重新為自己建立好的能量與磁場。

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