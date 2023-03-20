連旺26天！命理師點名「4星座」：愛情事業兩得意

▲有4星座受惠於金星入金牛，將愛情事業兩得意。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

隨著金星入金牛座，星座運勢專家「 塔羅牌老師艾菲爾 」點名4星座將受益於這股金星影響「愛情事業兩得意」，且會連旺26天，是一個充滿機會和幸福的時刻。

艾菲爾表示，在這段時間內，4星座的愛情和事業都將會迎來好運，將會更加有吸引力和自信，事業上也會有更多的機會和支持。而在愛情方面，也將會更加容易吸引到對自己有好感的人。請同時參考太陽、上升星座。

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第四名：獅子座

金星入金牛這段時間，獅子座的事業和愛情上將會有許多好事發生。事業上，會更有信心和決心去追求目標，也會得到更多的肯定，很可能會得到更高的職位。愛情上，容易吸引有相似興趣和價值觀的異性，並更懂得如何維持穩定的感情。

第三名：摩羯座

金星入金牛這段時間，對於摩羯座在愛情方面，可能會遇到有長期發展潛力的對象。事業方面，你的自信和積極性會讓你獲得更多機會。此外，創造力和表現力也會得到提升，有機會獲得更高的收益和更多的成就感。

第二名：天蠍座

金星入金牛這段時間，天蠍座的吸引力旺盛，會更容易得到別人的支持和認可，容易在工作和社交場合中取得成功。愛情方面，自信和積極性會讓你敢於表達情感，並吸引到適合的對象。但也要注意適度表現，不要過於強勢，才能在愛情和事業上都取得更好的成果。

第一名：金牛座

金星入金牛座的命宮這段時間，將對你的感情和事業產生很大的影響，此時的你會更有魅力和吸引力，容易吸引到對你有好感的人。單身者是展現魅力的好時機，可以多參加社交活動，或主動和心儀的人示好。事業方面，自信和魅力會帶來好的表現，突顯實力和價值，得到更多認可和機會。

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