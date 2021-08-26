帛琉返台男大鬧禾馨醫院！蘇怡寧怒發「4點聲明」嗆：別測試底線

記者許若茵／綜合報導

昨有男子前往禾馨診所，但因剛自帛琉返台無法進入診所，他便突然暴走，飆罵現場工作人員，還掐住一旁拿起手機側錄民眾的脖子。對此，禾馨醫院執行長蘇怡寧發出四點聲明，強調對醫療暴力零容忍，直言「我很兇」、「請不要測試我的底線」。

本刊稍早曾報導《帛琉返台男大鬧民權禾馨 「正義爸」蒐證竟遭掐脖威脅刪片》，有位「帛琉返台男」因剛返國無法進入診所，便暴走飆罵現場工作人員，連在一旁側錄現場的「正義爸」也受到波及，被該男子用手從後方掐住脖子，要求刪除影片，驚動警方出面處理。

▲帛琉返台男進入禾馨遭拒，並與民眾發生衝突。（圖／記者曾俊豪攝）

雖然「帛琉返台男」下午接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，他並沒有對工作人員不禮貌更沒有打人，「我是請他出去，新聞報導應該不偏頗。」但蘇怡寧也在臉書發出四點聲明回擊：

1. 對於在醫療現場施暴、咆嘯、恐嚇防疫工讀生、護理人員的王先生，我們同仁於事發當時第一時間就通報警察機關前來處理，維持秩序。



2. 我們已調閱監視錄影內容並存檔保全證據，為維護本院病人就醫權益及醫事人員執行醫療業務的安全保障，本院已持相關證據前往轄區派出所通報醫療暴力事件完成報案，交由司法機關處理。



3. 對於仗義相助被施暴的邱先生，我們除表達最大的慰問及感謝之意，我們已協助邱先生提出刑事告訴，並提供一切法律上必要之協助。



4. 我們再度嚴正譴責在醫療院所內的暴力及恐嚇行為，期透過司法途徑遏止相關不法行為，絕不寬貸。

蘇怡寧強調，他對醫療暴力零容忍，很痛心又發生這種事。他解釋，不管是對於醫療相關人員的言語暴力或是肢體暴力，也不管對方是誰，「我們絕不容忍」，希望大家互相尊重，給醫護人員一個安全合理的工作場域。

▲禾馨醫院執行長蘇怡寧。（資料照片／記者張一中攝）

文末蘇怡寧喊話，「請不要測試我的底線」、「你欺負我的夥伴們就是欺負我」、「我不會跟你客氣的」、「我很兇」，並感謝「正義爸」的仗義相助。

作家林立青也在粉專透露，「正義爸」其實就是他的好友小刀，事發當下小刀正好帶著妻兒去禾馨診所打疫苗，遇到「帛琉返台男」對著護理師和工讀生們咆哮，小刀便立刻拿起手機錄影。

「咆哮男（帛琉返台男）立刻惱羞成怒，衝過來勒死小刀脖子要往地上摔，同時吼得更大聲，大廳的嬰兒們跟著哭一片」，林立青說明，警衛雖然試圖阻擋，但「帛琉返台男」打人後馬上說要告死小刀，警衛只能盡力擋著，直到警察抵達現場。

針對「正義爸」狀況，林立青表示，目前小刀已驗傷，將會作筆錄提告，警察已要求警衛保存監視器，但林立青也說，「這告了有用嗎？誰能保護這些護理師呢？台灣還會有多少次護理師被咆哮男狂吼呢？」