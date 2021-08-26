　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帛琉返台男大鬧禾馨醫院！蘇怡寧怒發「4點聲明」嗆：別測試底線

記者許若茵／綜合報導

昨有男子前往禾馨診所，但因剛自帛琉返台無法進入診所，他便突然暴走，飆罵現場工作人員，還掐住一旁拿起手機側錄民眾的脖子。對此，禾馨醫院執行長蘇怡寧發出四點聲明，強調對醫療暴力零容忍，直言「我很兇」、「請不要測試我的底線」。

本刊稍早曾報導《帛琉返台男大鬧民權禾馨　「正義爸」蒐證竟遭掐脖威脅刪片》，有位「帛琉返台男」因剛返國無法進入診所，便暴走飆罵現場工作人員，連在一旁側錄現場的「正義爸」也受到波及，被該男子用手從後方掐住脖子，要求刪除影片，驚動警方出面處理。

▲▼帛琉返台男進入禾馨遭拒，並與民眾發生衝突。（圖／記者曾俊豪攝）

▲帛琉返台男進入禾馨遭拒，並與民眾發生衝突。（圖／記者曾俊豪攝）

雖然「帛琉返台男」下午接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，他並沒有對工作人員不禮貌更沒有打人，「我是請他出去，新聞報導應該不偏頗。」但蘇怡寧也在臉書發出四點聲明回擊：

1. 對於在醫療現場施暴、咆嘯、恐嚇防疫工讀生、護理人員的王先生，我們同仁於事發當時第一時間就通報警察機關前來處理，維持秩序。
 
2. 我們已調閱監視錄影內容並存檔保全證據，為維護本院病人就醫權益及醫事人員執行醫療業務的安全保障，本院已持相關證據前往轄區派出所通報醫療暴力事件完成報案，交由司法機關處理。

3. 對於仗義相助被施暴的邱先生，我們除表達最大的慰問及感謝之意，我們已協助邱先生提出刑事告訴，並提供一切法律上必要之協助。

4. 我們再度嚴正譴責在醫療院所內的暴力及恐嚇行為，期透過司法途徑遏止相關不法行為，絕不寬貸。

蘇怡寧強調，他對醫療暴力零容忍，很痛心又發生這種事。他解釋，不管是對於醫療相關人員的言語暴力或是肢體暴力，也不管對方是誰，「我們絕不容忍」，希望大家互相尊重，給醫護人員一個安全合理的工作場域。

蘇怡寧記者會（圖／記者張一中攝）

▲禾馨醫院執行長蘇怡寧。（資料照片／記者張一中攝）

文末蘇怡寧喊話，「請不要測試我的底線」、「你欺負我的夥伴們就是欺負我」、「我不會跟你客氣的」、「我很兇」，並感謝「正義爸」的仗義相助。

作家林立青也在粉專透露，「正義爸」其實就是他的好友小刀，事發當下小刀正好帶著妻兒去禾馨診所打疫苗，遇到「帛琉返台男」對著護理師和工讀生們咆哮，小刀便立刻拿起手機錄影。

「咆哮男（帛琉返台男）立刻惱羞成怒，衝過來勒死小刀脖子要往地上摔，同時吼得更大聲，大廳的嬰兒們跟著哭一片」，林立青說明，警衛雖然試圖阻擋，但「帛琉返台男」打人後馬上說要告死小刀，警衛只能盡力擋著，直到警察抵達現場。

針對「正義爸」狀況，林立青表示，目前小刀已驗傷，將會作筆錄提告，警察已要求警衛保存監視器，但林立青也說，「這告了有用嗎？誰能保護這些護理師呢？台灣還會有多少次護理師被咆哮男狂吼呢？」

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
全部抽中爽拿5千！8部會加碼振興券總整理　一張圖秒懂
代言風波鬧大！　李洋PO黑底文「這就是社會」
快訊／桃園新屋工廠全面燃燒！　23消防車灌救
BNT學生優先施打！他曝「2族群」被放生
首批BNT不只學生能打！陳時中：將開放登記意願
「客庄券」縮水800→500元　40萬張抽籤方式搶先看
拓也哥近況曝光！　左腳小腿已截肢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帛琉返台男大鬧民權禾馨　「正義爸」蒐證竟遭掐脖威脅刪片

嚴防「喬建中事件」重演　保七500警巡山！抓到9人違法生火

帛琉返台男大鬧禾馨醫院！蘇怡寧怒發「4點聲明」嗆：別測試底線

快訊／桃園新屋工廠全面燃燒！存放大批紙杯　23消防車灌救

栽槍惡警關鍵錄音曝！要線人亂咬「鳳梨」倒貨　黑歷史慘被起底

13男女窩新社山區民宿怪怪的　居民報警...詐團開張7天就被抄

九把刀陳情要查岳母打AZ猝死　法醫研究所曝這個時間給答案

與同向左轉垃圾車碰撞「機車遭輾爛」　騎士多處挫傷骨折送醫

基隆「聲音照相」11路段科技執法　噪音車超標取締最高重罰3萬

影／桃園男打高端後猝死　妻求真相：丈夫被指揮中心「增胖」40kg

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

嚴防「喬建中事件」重演　保七500警巡山！抓到9人違法生火

帛琉返台男大鬧禾馨醫院！蘇怡寧怒發「4點聲明」嗆：別測試底線

快訊／桃園新屋工廠全面燃燒！存放大批紙杯　23消防車灌救

栽槍惡警關鍵錄音曝！要線人亂咬「鳳梨」倒貨　黑歷史慘被起底

13男女窩新社山區民宿怪怪的　居民報警...詐團開張7天就被抄

九把刀陳情要查岳母打AZ猝死　法醫研究所曝這個時間給答案

與同向左轉垃圾車碰撞「機車遭輾爛」　騎士多處挫傷骨折送醫

基隆「聲音照相」11路段科技執法　噪音車超標取締最高重罰3萬

影／桃園男打高端後猝死　妻求真相：丈夫被指揮中心「增胖」40kg

辜寬敏提制憲公投遭駁回提告　法院判敗訴：通過也沒拘束力

台南酒吧復業疑違反防疫　六分局說話了…

大陸選秀節目取消！抵制歪風平台開第一槍…網哭：追星樂趣沒了

全部抽中爽拿5千！8部會加碼振興券總整理　一張圖秒懂

1,586家上市櫃營收、獲利創新高！　金管會曝前3大產業

6歲女兒畫「一家四口婚禮照」蕾拉被疑懷二胎　DJ湯宇回應閃爆了

池珍熙老婆亂倫妹婿...自己也偷吃！《1的悲劇》全員出軌灑狗血

宜蘭「2021壯圍沙丘生活節」9月登場　2條單車路線探訪鄉間秘境

陳意涵挺老公變身女鬼耍陳柏霖　《詭扯》許富翔：別讓老婆不開心

陳時中接受「復必泰」標籤遭批　黃暐瀚評：做的對何必酸

乾荒脫皮救星！「話題護唇膏」盤點，還能讓後續唇膏更美

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

東門鴨莊少東北宜自摔「慘遭水泥車輾斃」！

上午打高端、下午猝死！基隆41歲女最後身影曝

北宜紅牌重機撞水泥預拌車！騎士遭輾拖行慘死

即／高雄19歲男欲攻擊母親　遭父充電線勒頸不治

19歲網紅「挺F級雪乳」販毒被逮

42歲美魔女初下海　被迫守住貞操

基隆女打高端猝死　家屬求真相：她沒慢性病史

吳夢夢跟人夫拍3P片！正宮崩潰　他1關鍵露餡下場曝

基隆女打完高端「倒捷運站猝死」　家屬：疫苗問題

桃園男打高端後猝死　妻：他被指揮中心增胖40kg

快訊／害死154隻貓！主嫌竟是前海巡隊員

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

更多熱門

相關新聞

專家據數據分析：目前高端在全部疫苗中死亡率最低

專家據數據分析：目前高端在全部疫苗中死亡率最低

有人說AZ施打後容易血栓；有的報導指出，歐美地區接種莫德納疫苗的死亡占比最高；這兩天國內家媒體都大篇幅報導陸姓作家施打高端後不治的事件。面對種種說法、消息和傳聞，了解各種疫苗的優劣，清楚接種疫苗死亡率的真相，是大家的首要課題．

中港澳籍打疫苗　陸委會：防疫一環

中港澳籍打疫苗　陸委會：防疫一環

莫德納疫苗疑「混入金屬片」！　緊急回收163萬劑

莫德納疫苗疑「混入金屬片」！　緊急回收163萬劑

九把刀陳情　法醫研究所回應了

九把刀陳情　法醫研究所回應了

專家：只能靠自己保護自己！　東京疫情陷災難級失控

專家：只能靠自己保護自己！　東京疫情陷災難級失控

關鍵字：

新冠肺炎帛琉

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

小A辣掰彎直男！哭認還沒被家人接受：注定不被看好

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面