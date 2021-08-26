中港澳人士可打疫苗　陸委會：整體防疫的一環

▲在台合法停居留的陸港澳籍人士，可以進行接種疫苗意願登記。（接種疫苗示意圖，非當事人／記者林名揚翻攝）

記者陳政錄／台北報導

對於開放在台灣合法停居留的外籍和陸港澳人士，進行接種疫苗意願登記後，執行情況為何？陸委會發言人邱垂正26日表示，不論是陸方在台人士，或是在台陸港澳人士的疫苗接種，都屬於台灣社會整體防疫的一環，有助於達成群體免疫的目標、避免風險，表明我方會持續關注相關人士在台施打疫苗的狀況及意願。

在此之前，中央流行疫情指揮中心於7月29日宣布，開放在台合法停居留的外籍及陸港澳人士，沒有居留證、健保卡，也可比照台灣人到公費疫苗預約平台進行疫苗接種意願登記。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持8月26日的線上例行記者會。（圖／翻攝自陸委會Youtube直播）

惟以陸生為例，在系統尚未更新前，仍因沒有居留證號，無法登記，待近日系統更新「入出境許可證號」輸入選項後，才可登記疫苗接種。邱垂正表示，在完成意願登記後，會依照相關的排序原則，進行預約接種與國人一同納入施打規劃。

但對於政策開放後，現階段陸港澳籍人士登記意願和接種情況為何，邱垂正並未在線上記者會上多作回應，僅表示「我方會持續關注相關狀況及意願。」

另一方面，將有一批BNT疫苗提早抵達，指揮中心應防疫優先原則，接受上有復必泰中文標籤一事，有媒體提問是否落入中共統戰陷阱。邱垂正回應稱，防疫是政府優先考量，若能證明疫苗內容物安全有效，且為原廠製造、原廠包裝直送台灣，政府當然願意爭取疫苗盡早來台。

邱垂正說，疫苗輸台後，仍要經過食藥屬檢驗程序，確保安全無虞後，納入整體疫苗接種規劃統一安排。

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