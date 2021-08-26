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就數據分析　專家稱目前高端在全部疫苗中死亡率最低

▲▼一般高端,疫苗,死亡率,輝瑞,AZ,招名威,新冠肺炎,接種。（圖／高端疫苗提供）

▲高端疫苗總經理陳燦堅。（圖／高端疫苗提供）

生活中心／綜合報導

你心中的第一選擇新冠疫苗是哪款？是輝瑞BNT？AZ？嬌生？莫德納？還是國產自製的高端疫苗？！有人說AZ施打後容易血栓；有的報導指出，歐美地區接種莫德納疫苗的死亡占比最高；這兩天國內家媒體都大篇幅報導陸姓作家施打高端後不治的事件。面對種種說法、消息和傳聞，了解各種疫苗的優劣，清楚接種疫苗死亡率的真相，是大家的首要課題。

為防治新冠肺炎（COVID-19）疫情，疫苗開打至今，根據疾管署昨（25）日公布統計的資料，累計接種 10,497,159 劑，其中AstraZeneca 接種 6,459,692 劑，Moderna 接種 3,685,985 劑，高端接種 351,482 劑。整體COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 41.24%，其中國人接種疫苗後通報的死亡人數，截至目前累計671多例，比率約為十萬分之6.39（如下圖）。

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▲▼一般高端,疫苗,死亡率,輝瑞,AZ,招名威,新冠肺炎,接種。（圖／翻攝自衛福部）

▲疫苗接種後不良事件通報統計。（圖／翻攝自衛福部疾管署網站）

接種後不良事件數據上，比例上最多的是AZ，每十萬人約有74人有不良反應，其次是莫德納，每十萬人約29人，高端疫苗產生不良反應的最少，每十萬人約只有1人。

接種疫苗後死亡的案例數，接種AZ死亡有543例（約十萬分之8.4人）；莫德納有124例（約十萬分之3.4人）；高端死亡事件4例（約十萬分之1人）。

數據顯示，8/23開打的高端疫苗台灣已施打的三種疫苗中，在接種後死亡比例上是最少的，尤其在不良反應與疑似過敏的比例上，也勝過AZ與莫德納，毒理專家招名威教授感嘆，有人看到高端開打後，發生不幸事件，就一直在放大民眾的恐懼，煽動大家的情緒．招名威教授提及：施打高端目前的死亡率還是全部疫苗中最低的，平均每一百萬人裡有13.9人，比其他「WHO認證」的疫苗都要低。

再觀察其他國家施打疫苗後的不良反應死亡事件。日本方面接種輝瑞BNT疫苗，截至今年5月30日，累計169例出現嚴重過敏反應，平均每接種10萬劑出現1.3例（劑次包含施打二劑者）。

韓國政府公布，截至今年6月15日，韓國已有1300多萬人接種首劑新冠疫苗，其中通報副作用案例共5萬3773件，占總體比例約0.34%。累計261人在接種後死亡，換算比例約十萬分之2，其中施打輝瑞BNT疫苗者占159人，施打AZ疫苗占101人。

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