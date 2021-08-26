台南產業蓬勃青年「南漂」成趨勢　黃偉哲親赴台北徵才

▲台南市政府與1111人力銀行攜手打造「台南產業線上徵才專區」，有高達3443家徵才企業、超過87000個工作機會，積極招手優秀青年南奔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南近年積極招商引資，自2010年縣市合併升格迄今，共增加3124件投資案，吸引10193億元投資額，創造18295億元產值及增加128923個就業機會，再加上台南宜居的環境及物價，越來越多青年選擇「南漂」定居，台南市長黃偉哲26日親赴台北徵才，期待疫後時期各方面都能再次起飛。

黃偉哲表示，台南不僅天氣好、民風淳樸，房價又相對便宜，不管高科技或服務業都是蓬勃發展。他特別提到最近選擇投資臺南的智慧穿戴裝置大廠Garmin，以超級快的速度進駐設廠，首波將帶來近千個就業機會。疫後時期，相信台南各方面都能夠再次起飛，北漂不再是唯一出路，期待大家透過1111的台南徵才服務找到適合自己的工作，不管是台積電、Google、聯電、Garmin，或是綠能、傳統產業、新創事業，台南都張開雙臂歡迎大家。

我國於2010年進行縣市合併改制迄今已滿10年，愈來愈多人選擇「南漂」追求更高品質的生活，台南市近10年淨遷入人數為6464人，不減反增顛覆了南部人往北遷移的刻版印象。根據1111人力銀行調查指出，有5成9上班族嚮往移居台南，其中包括39.6％已經居住及19.4％規劃移居。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，台南科學園區是南部科技重鎮，主要為光電、積體電路、精密機械、生技及綠能等產業進駐，園區就業人口已逾8萬人，並與永康、新化、新市、安定、善化及台南市中心等地區結合成緊密生活圈。根據台南市民政局資料統計，2020年南市淨遷入人數成長最多的前三名行政區，由安南區增加1190人奪冠，其次則是善化的810人及中西區的347人，說明了「逐工作而居」的熱潮正在台南發酵，其中不乏收入穩定的百萬年薪工程師遷居於此買房自住。

行政院主計總處日前公布2020年失業率為3.85％，台南市62％的勞動率高於全國平均，失業率為3.8％更是六都最低。截至2021年7月底，台南市的公司登記家數40584家，與去年同期相比成長4.43％，而商業登記家數72411家，與去年同期相比也成長了3.47％，說明台南市近年招商有成，積極創造就業機會，甚至在疫情的衝擊下逆勢成長。

台南市政府與1111人力銀行攜手打造「台南產業線上徵才專區」（https://event.1111.com.tw/event20/tainan-online/index.asp），有高達3443家徵才企業、超過87000個工作機會，其中薪水4萬元以上的工作機會近25000個；且因應台南在地企業求才若渴，及滿足求職者多元需求，特開闢「台南科技產業專區」及「隱型冠軍專區」，積極招手優秀青年南奔。

全球最具指標性的GPS及智慧穿戴領導品牌Garmin亞洲區總經理王正偉表示，Garmin從台灣扎根一路拓展至全球已邁入第32年，95％產品製造都在台灣，近期擴廠進駐南科樹谷園區，同時為響應政府鼓勵的育兒政策及讓員工安心工作與長期留任，Garmin提供業界最頂尖的友善職場育兒補助專案，為企業留才及提高生育意願創造三贏局面。

「花蓮遠雄悅來1泊1食豪華海景雙人平日住宿券」