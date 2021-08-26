台南防堵非洲豬瘟　印製多國語言防疫資料向新住民宣導

▲台南市農業局局長李建裕指出，市府強力對於非洲豬瘟進行防治，同時製作多國語言防疫資料向新住民宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市內查獲由越南寄來的月餅內餡中，檢驗出非洲豬瘟的陽性反應，許多民眾議論紛紛，農業局局長李建裕26日指出，市府強力對於非洲豬瘟進行防治，同時製作多國語言的防疫資料要向新住民宣導。

台南市長黃偉哲表示，很遺憾的聽到有人存著僥倖的心態，將含有非洲豬瘟病毒的豬肉產品陸續寄來臺灣，而且已達5個月之久，甚幸目前台灣還沒有爆發感染非洲豬瘟的情形，但絕對不能掉以輕心，口蹄疫的危害已經過去，千萬不要讓非洲豬瘟的噩夢重現，市府將全力防堵非洲豬瘟發生，共同來守護台灣的養豬產業。

農業局局長李建裕則報告，農業局為確保轄內養豬場豬隻安全無虞，針對這次防範非洲豬瘟防疫工作，已派員訪視全市598場養豬場豬隻健康情形及生物安全查核輔導，26日皆已訪視完畢，經查所有豬隻皆無異狀，另外也詢問養豬場業者，皆未購買越南豬肉產品。

同時，農業局也協調跨局處同步進行相關查核工作及防疫宣導，包括由環保局針對台南市14場廚餘養豬場加強檢核工作，確保廚餘經充分加熱再使用，達到衛生、安全的要求；另外，因本事件是由越南進口的月餅所引發，市府立即製作了包括英文、越南語、印尼語的防疫資料，並請民政局、勞工局配合對新住民、外籍移工做防疫宣導，強化新住民的防疫觀念，避免造成防疫破口。

最後黃偉哲也呼籲，越南是非洲豬瘟、口蹄疫等重大動物傳染病疫區，擅自輸入動物傳染病防治條例第33條第1項第1款規定禁止輸入之應實施動物檢疫物者，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局將依同條例第41條第1項規定處7年以下有期徒刑，得科新台幣3百萬以下罰金。同時也請台南市養豬業者應自主落實豬場人車門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施，豬隻若有任何異常死亡請通報動保處（通報專線：06-6323039）。

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