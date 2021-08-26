快訊／高雄非洲豬瘟荷葉包肉源頭找到了　陳其邁：來自嘉義中盤商

▲防堵非洲豬瘟，高雄市政府展開豬場訪視及消毒。（圖／高市府提供）

記者賴文萱／高雄報導

非洲豬瘟病毒入侵台灣，高雄25日驗出查緝到的荷葉包肉「非洲豬瘟病毒陽性」，成高雄首例。高雄市長陳其邁今（26）日召開「非洲豬瘟防治記者會」，會中表示，這次被查到的荷葉包肉來源是嘉義中盤商，初步也掌握更上游廠商，已通知其他縣市跟農委會，就源頭部分務必清查清楚。

宣布防堵非洲豬瘟6大措施，包含撤除路邊廚餘桶、輔導改飼料餵養、養豬戶加強查察、稽查攤商雜貨店、廚餘場溯源追查、全方位加強宣導。

陳其邁主持非洲豬瘟防治記者會，會中表示，8/23稽查時，發現來源不明的荷葉包肉300g肉品有驗出非洲豬瘟病毒，之後就立即成立專案小組溯源追查，發現來自嘉義中盤商，初步也掌握更上游廠商，已通知其他縣市跟農委會，就源頭部分務必清查清楚。

至於目前高雄豬隻狀況，陳其邁指出，疫情已到門前，差一步就進入養豬戶，但初步清查目前來講是安全的，不過後續一方面除了要加強邊境管理，也要嚴格把關廚餘運送流程，提醒市民務必配合，守護台灣豬豬。

▲防堵非洲豬瘟，高雄市政府展開豬場訪視及消毒。（圖／高市府提供）

由於高雄查出首例含有非洲豬瘟病毒的荷葉包肉，農業局今動員訪視轄內442場養豬場豬隻健康情形，並針對曾使用廚餘餵飼養豬場加強稽查。

由於擔憂食品藉由廚餘回收系統流入畜牧場造成傳播，環保局也針對轄內5戶廚餘再利用養豬場加強稽查，確認是否均依規定完成高溫蒸煮，及持續追蹤廚餘流向及處理方式。

▲高雄查獲越南進口、疑似非洲豬瘟的肉製品，其中荷葉包肉被驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

因應這次走私食品專案查緝，高雄市警政等單位已查扣疑似非法輸入食品計6案9件，品項有牛肉乾、雞肉絲、荷葉包肉及熟食雞肉等合計38.3公斤。農業局動保處昨晚證實，送驗的荷葉包肉確定被驗出含有非洲豬瘟的病毒，是這次專案查緝以來的首例。

這批貨是由林園分局所查獲，2名女子持有越南進口疑似肉製品，包含牛肉乾約5公斤、雞肉絲約10公斤，荷葉豬肉0.3公斤，豬肉火腿腸2包。不過，警方表示，追查到下游雜貨店時現場肉製品都已經賣完了，店內已無存貨，女子供稱是自己吃，也有賣給少數姊妹，後續將持續追查流向跟進貨來源。

▲▼高雄先前查獲越南進口、待查驗產品。（圖／記者賴文萱翻攝）