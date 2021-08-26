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快訊／非洲豬瘟殺到高雄　陳其邁宣布撤離「路邊廚餘桶」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁召開非洲豬瘟防治記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

非洲豬瘟病毒入侵台灣，高雄25日驗出查緝到的荷葉包肉「非洲豬瘟病毒陽性」，成高雄首例。高雄市長陳其邁今（26）日召開「非洲豬瘟防治記者會」，會中宣布防堵6大措施，包含撤除路邊廚餘桶、輔導改飼料餵養、加強查察養豬戶、稽查攤商雜貨店、廚餘場溯源追查、全方位加強宣導，呼籲市民一起保護台灣豬豬，不購買、不亂丟不法肉製品。

▲▼防堵非洲豬瘟，高雄市政府展開豬場訪視及消毒。（圖／高市府提供）

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▲防堵非洲豬瘟，高雄市政府展開豬場訪視及消毒。（圖／高市府提供）

高雄驗出首例非洲豬瘟肉製品，陳其邁下午主持非洲豬瘟防治記者會坦言，疫情已經在門前，差一步就進入養豬戶。不過初步來講，高雄豬隻目前仍是安全的，因為農業局訪查高雄的豬場豬隻，354場都沒發現相關疫情發生，豬隻身上也沒有任何陽性個案，預計下午就會完成轄內442處豬場訪視。另外，轄內5戶廚餘養豬場部分，查察結果也符合高溫蒸煮規定。

警察局部分，8月22日起就執行有3波稽查，第一、二波稽查發現不明肉製品5件，共34.577公斤，其中一件驗出有非洲豬瘟，現在也正向上、向下溯源，追查流向。至於環保局部分，25日已經完成撤離路邊廚餘桶12處，會持續勾稽查核高雄市廚餘流向及處理方式。

陳其邁強調，後續會持續進行強力稽查，希望能夠把豬肉製品溯源，全程掌握，不會只有一次稽查，也提醒市民，如果持有越南入境肉製品，應該主動向主管機關申報，若違反相關規定，最高可處7年有期徒刑或併科300萬元罰金。

▲▼防堵非洲豬瘟，高雄市政府展開豬場訪視及消毒。（圖／高市府提供）

▲防堵非洲豬瘟，高雄市政府展開豬場訪視及消毒。（圖／高市府提供）

陳其邁最後呼籲市民一起守護台灣豬豬，不要從國外違規輸入肉品、不要網購產地不明的肉品，收到不明肉品也勿丟廚餘，請丟一般垃圾。

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

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