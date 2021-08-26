侯友宜追非洲豬瘟走私肉流向　新北警查813處「3件可疑待化驗」

記者楊蕓／新北報導
日前國內首度破獲非洲豬瘟走私肉品，且已流入市面，檢驗54件已有4件陽性。新北市長侯友宜26日表示，新北市警察局啟動查緝，目前稽查813處中，有3處可疑，正接受化驗中。
▲防檢局稽查走私肉品。（圖／農委會提供）
侯友宜表示，感謝新北市警察局海山分局同仁的用心，前幾天第一時間從雲林接獲情報，主動查到第一波非洲豬瘟走私肉品，目前警察局總共查了813處，有3個地方的肉品可疑，接受化驗中，新北會全面遏止非洲豬瘟氾濫。
▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）
記者楊蕓／新北報導
日前國內首度破獲非洲豬瘟走私肉品，且已流入市面，檢驗54件已有4件陽性。新北市長侯友宜26日表示，新北市警察局啟動查緝，目前稽查813處中，有3處可疑，正接受化驗中。
▲防檢局稽查走私肉品。（圖／農委會提供）
侯友宜表示，感謝新北市警察局海山分局同仁的用心，前幾天第一時間從雲林接獲情報，主動查到第一波非洲豬瘟走私肉品，目前警察局總共查了813處，有3個地方的肉品可疑，接受化驗中，新北會全面遏止非洲豬瘟氾濫。
▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）
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