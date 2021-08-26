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「莫德納瓶內有異物」　日本暫緩施打163萬劑問題疫苗

▲▼ 新冠疫苗,日本東京。（圖／達志影像）

▲負責疫苗銷售分發的日本製藥公司武田藥品表示，這163萬劑疫苗先前已分送至全日本800多處接種中心。（示意圖／達志影像，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本現正開打的莫德納新冠疫苗，出現部分疫苗瓶內有異物的狀況，厚生勞動省26日表示，作為預防措施，現已暫緩施打約163萬劑問題疫苗。日方證實，同批號疫苗早就分送至日本各地開打，但截至25日，並未傳出有接種者身體不適。

綜合日本放送協會、共同社報導，東京、埼玉、茨城、愛知等地的8處疫苗接種會場，自8月16日以來就陸續發現至少39瓶莫德納疫苗被混入異物。當局現已下令，全面暫緩施打同工廠同時期所生產的莫德納疫苗。

▲▼ 新冠疫苗,日本東京,莫德納。（圖／達志影像）

▲已知瓶內混入異物的莫德納疫苗在西班牙工廠生產製造，並於7月下旬運抵日本。（圖／達志影像）

共同社指出，截至25日，已接種該批疫苗的人數為450人，但目前尚未收到任何安全問題回報。日本政府初步判定，安全風險並不大。

負責疫苗銷售分發的日本製藥公司武田藥品及日本政府單位現已證實，莫德納公司已對此事展開調查。莫德納則證實，目前已經接獲相關通報，「公司現正對此展開調查，並將持續致力於與合作夥伴武田及監管機構之間的合作，來解決問題。」

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