兒童沒疫苗怎麼辦？　營養師曝「10大防疫撇步」　

▲兒童沒有疫苗可以打，讓許多家長相當擔憂。（示意圖／pexels）



生活中心／綜合報導

國內疫苗陸續施打，但兒童沒有疫苗，讓許多家長相當擔憂，身為二寶媽的營養師高敏敏在IG表示，即使大人有打疫苗，回家要注意的防疫措施一個都不能少，並提供10大防疫撇步，爸媽們趕快手刀學起來！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲營養師高敏敏在IG分享「兒童10大防疫撇步」。（圖／高敏敏提供）



1. 營養均衡很重要，盡量避免加工食品與零食，容易養成發炎體質，也會增加身體氧化壓力

2. 每日盡可能活動＋運動

3. 水分補充要足夠，促進身體代謝

4. 餐具獨立不共用

5. 時刻注意手部清潔，像是不吃手、抓食物等行為

6. 曬太陽增加保護力

7. 保持居家通風與整潔

8. 確保睡眠充足、品質佳，盡量少熬夜，因為熬夜會影響褪黑激素合成，降低細胞修復能力

9. 定期消毒孩子的玩具、物品

10. 大人回家後馬上換掉外出服、保持清潔再和孩子接觸

高敏敏建議，除了生活小撇步要注意，也可以多注意孩子的營養均衡，像是多吃各式蔬果，補充維生素、礦物質、植化素 幫助身體抗發炎，或多吃像是優格、優酪乳等益生菌，維持腸道菌相，並提升防護力，更表示「防疫人人有責、不分年齡」，大人即便有注射疫苗也不要因此疏忽，一樣要顧好保護措施，當防疫小尖兵。