BNT學生優先打！他曝「2族群」直接被放生：這個政府不科學

記者邱晟軒／綜合報導

針對鴻海永齡、台積電、慈濟採購共1500萬劑輝瑞BNT疫苗，傳出最快8月底就會有至少150萬劑到貨，衛服部長陳時中今（26日）表示，會優先開放學生接種，現行規劃也傾向比照流感疫苗，直接到校園裡做施打。對此，就有網友發文表示，「政府一意孤行，不相信科學，想把BNT疫苗留給『適合施打』，而非『必要施打』的族群。」

指揮中心今日在防疫記者會上指出，基於BNT疫苗可以施打12-18歲的青少年學生族群，而9月又即將開學，只要這批BNT疫苗能夠確認是原廠出貨，且經過安全檢驗，政府當然願意爭取這批疫苗，而疫苗早一天進來，讓學生能早日施打，家長、老師、學生都可以早一天安心。

不過，就有一名網友在批踢踢八卦板以「BNT學生優先？這個政府不科學，該道歉了」為題發文表示，政府一意孤行，不相信科學，想把BNT疫苗留給「適合施打」，而非「必要施打」的族群究竟為何？

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

他認為，明明就還有很多長輩們，容易有染疫風險，單純只想打莫德納，不想打AZ和高端，那我們國家不是應該給這些高風險族群率先施打嗎？既然我們莫德納劑量不足，那是否應該率先考慮給長輩們登記他們是否願意，沒莫德納改打BNT呢？政府應該先考慮這些必要施打人口吧？

該網友在文末指出，這根本就不科學，不按高齡、高風險、施打年齡層，應有的推行疫苗施打作為，而不是因一己之私的考量，而跳過理應施打的人民，太誇張了，學生率先施打BNT，沒必要，「現在根本不是青壯工作的年齡層施打不到他們想要的疫苗，而是連長輩們也都被放生了。」

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛回應，「可憐的七年級生」、「郭董若沒買，12~18歲不就放生？」、「第一天認識這個政府？」、「60歲以下的很多第一劑還沒打，怎直接跳過給小孩打？」；不過也有部分網友認為，「高齡者幾乎都打完了，不給青少年打給誰打？」、「明明台灣20歲以下感染者沒有死亡案例，死亡幾乎都在40歲以上」、「20歲以上的都能選擇疫苗了，就剩學生啊！」。

更有網友很認同原PO氣炸表示，「真的很不爽，人民的聲音真的聽不進去，第九類高風險，第十類長者們有多少人在等疫苗，12-18科學指出重症率比他們高嗎！？打了疫苗帶病毒數一樣多，帶回家給重症族群是嗎，為什麼不先打在重症族群上？

他直指，「我就問有可能delta潛伏時，緊急應變狀態下一定是先停課，但停班是不可能，這樣硬幹的考量到底是？還是指揮中心擔保疫苗打完前沒有秋冬爆發跟Delta?」