台灣成功攔截200萬劑BNT始末曝光　一次看懂為何符合蔡英文3原則

▲輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

在永齡基金會、台積電採購BNT疫苗以來，外界指稱政府因瓶身有「復必泰」字樣而杯葛，導致延後數月抵台。事實上，有關瓶身有復必泰字樣的討論，一直以來都是假議題，攤開台灣成功截獲近200萬劑BNT疫苗的始末，其實符合總統蔡英文6月份所裁示的3大原則，包括原廠製造、直送台灣與原廠包裝。

中央流行疫情指揮中心25日晚間發布新聞稿指出，一批輝瑞BNT疫苗將提早到本月底提早抵台，比原先預定的時程還早。衛福部長陳時中也表示，這批疫苗共約300萬劑本來要被送往土耳其，但我國爭取到其中大部分疫苗優先轉供應台灣。

還原台灣提早取得BNT的過程，本來這批疫苗是上海復星為了計畫爭取中國大陸第三劑「追加針」市場所訂購，計劃在獲得官方使用授權後輸入中國。因此BNT客製化的生產了這一批疫苗要提供給中國，其瓶身印製「復星製藥」，外包裝盒則是「復必泰」等中文字樣。

不過，原本預期10週內BNT疫苗可以通過「行政審批」，但遲至8月仍舊遲無下文；最終，上海復星只好脫手放棄進口，由德國原廠另為通知買家（包括台灣），表示有這一批原廠製造、原廠包裝的現貨；而本來該批貨是要給土耳其，但在交涉過程中，台灣成功攔截，截獲了300萬劑中的近200萬劑BNT疫苗。

這次攔貨的結果，也意外粉碎了這段期間的一些流言，特別是指控政府為了疫苗可能有「復必泰」字樣標籤而杯葛BNT進到台灣。事實上這一直都是假議題，攤開蔡英文在6月18日與郭台銘、劉德音會面後的裁示，僅要求「原廠製造」、「原廠包裝」、「直送台灣」三原則；而該批BNT原本生產給中國的疫苗，就是原廠製造與包裝，並非在中國重新分裝，如今中國不願收，在經協調後確認符合蔡英文所交辦的三原則，才讓台灣成功搶下這批貨。

對此，政府官員也證實，表示 這次成功搶貨，證明這批疫苗原來是上海復星要輸入中國，但中國還不准打，所以原廠協調其他買家來分走；而更重要的，是凸顯了兩個事實：第一，全世界唯一用國產卡國外疫苗的，其實是中國，不是台灣，因為包括台灣在內，多數國家都有對外採購；第二、因為希望趕快幫學生接種，所以中國客製化的中文標籤台灣並沒有要改，所謂的為了改標籤卡疫苗的說法，也都不攻自破。

對於外界所謂政府因「復必泰」字樣杯葛的討論，陳時中也公開表示，這絕對不是事實，印製標籤根本不花時間，這是疫苗製作裡最枝微末節的事情，而事實上郭台銘董事長在捷克接種BNT時的照片，就揭露了原廠BNT疫苗的標籤，並沒有相關的中文字樣，只有Comirnaty這個由輝瑞與BNT共同決定的藥品名稱。